Final de ‘La cárcel de los gemelos’: el inesperado giro que ha desatado la polémica

No es ningún secreto que Carlos y Daniel Ramos, de Zona Gemelos, han conseguido marcar un antes y un después con la creación del formato La casa de los gemelos. A pesar de que la primera edición solamente duró unas cuantas horas, decidieron apostar por una segunda temporada cuyo final se llevó a cabo en la Puerta del Sol de Madrid. Fue allí donde dieron a conocer el nombre de la ganadora y, por lo tanto, se llevaba los 100.000 euros que estaban en juego. Lejos de conformarse con ese éxito, decidieron ir mucho más allá. ¿De qué forma? Con La cárcel de los gemelos. Después de varias semanas en las que numerosos rostros conocidos como Frank Cuesta, Apolonia Lapiedra o Bea La Legionaria, entre otros, convivieron en un recinto que simulaba una cárcel, parece que ha llegado su final… O eso es lo que muchos pensaban.

Y es que lo que parecía el final de este curioso y peculiar reality que se emite en directo en YouTube ha acabado siendo todo lo contrario. Todo parecía apuntar a que el domingo 5 de abril, coincidiendo con el Domingo de Resurrección, íbamos a decir adiós a La cárcel de los gemelos, pero absolutamente nada salió como los seguidores del formato esperaban, ni mucho menos. Quienes siguieron las casi tres horas de emisión se toparon con un giro inesperado, y es que Carlos y Daniel Ramos sorprendieron a todos con un final alternativo. Es decir, se trata de un movimiento de lo más arriesgado que no solamente no ha pasado desapercibido, sino que también ha recibido un gran número de críticas. Pero, ¿qué ha ocurrido exactamente para que las redes sociales se hayan llenado de comentarios sobre el supuesto final de La cárcel de los gemelos?

A través de un mensaje compartido en sus cuentas de TikTok e Instagram, los creadores de este reality hicieron público este giro completamente inesperado: «Nada de lo que habéis vivido era lo que parecía. No era castigo, no era encierro, no era una prueba real. Era el principio disfrazado de final».

Por lo tanto, dejan claro que esta primera parte del reality no era más que un simple adelanto de lo que está por venir: «Todo fue permitido. Sin normas firmes, sin castigos reales, sin consecuencias inevitables». Así pues, han logrado uno de sus objetivos, y es que los participantes del reality tengan una falsa sensación de comodidad: «El objetivo nunca fue encerrarlos, sino prepararlos». De esta forma, anunciaron una nueva fase mucho más exigente que la que conocíamos.

Todo sobre la nueva versión de ‘La cárcel de los gemelos’: fecha y nuevas reglas

Esta transformación de la que han hablado Carlos y Daniel Ramos llegará el próximo 14 de abril, y lo hará con una dinámica completamente diferente: «La cárcel cambiará. Lo que antes era cómodo, ahora será insoportable. Lo que antes era refugio, ahora será límite». Y añaden: «Esta vez no hay duración, no hay un último día, no hay una cuenta atrás, no hay un final escrito». De esta forma, abandonan esa dinámica básica de un reality, y es el tiempo de duración.

Por lo tanto, todo va a depender de las decisiones que tomen los participantes: «Esto termina cuando consigan escapar o cuando ya no puedan hacerlo». Como es de esperar, esta decisión ha generado todo tipo de reacciones. Y es que son muchos los que aplauden la originalidad de los creadores del reality, mientras que otros están convencidos de que esta nueva dinámica es un error garrafal. ¡Solo el tiempo dirá quién tiene la razón!