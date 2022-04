Fedez se ha convertido en uno de los artistas más reconocidos a nivel mundial. Además, no solamente brilla en el terreno profesional por su espectacular carrera, sino también en el ámbito personal por esa familia que consiguió crear con la modelo Chiara Ferragni. A pesar de todo, debemos tener en cuenta que este año 2022 no empezó de la manera que deseaban.

Y es que Fedez tuvo que someterse a una complicada operación el pasado mes de marzo. ¿El motivo? Los médicos debían extirparle un tumor que se le diagnosticó en el páncreas. Desde ese momento, y durante varias semanas, permaneció en el hospital para poder recuperarse lo antes posible.

De esta manera el músico italiano, desde que recibió el alta, ha continuado informando a todos y cada uno de sus seguidores sobre cómo va su evolución. A través de su perfil de Instagram, podemos ser partícipes de todos los cambios que ha experimentado en estos meses. Entre ellos, e inevitablemente, el físico.

Es más, recientemente, Fedez no ha dudado un solo segundo en mostrar a través de sus historias de Instagram cómo ha cambiado físicamente desde que está haciendo reposo en su casa de Milán. Así pues, el influencer publicó una imagen en la que aparece sin camiseta, dejando ver su sorprendente bajada de peso.

“He perdido casi diez kilos desde que me he operado”, confirmó el marido de Chiara Ferragni. Lo cierto es que, a pesar de las dificultades que conlleva este tipo de operaciones, el joven lo está llevando con muchísima filosofía y positividad. No es ningún secreto que el apoyo de su familia está siendo realmente fundamental para esta recuperación.

Debemos tener en cuenta que Fedez quiso hacer pública su enfermedad a través de un vídeo, en el que se ve cómo le era imposible contener las lágrimas. Tan solo unos días después, se sometió a esa intervención quirúrgica que duró, aproximadamente, seis horas donde se le extirpó parte del páncreas. Incluyendo, por tanto, ese tumor que le habían detectado. Él tenía claro que estaba ante “un camino importante por recorrer”, y así está siendo.