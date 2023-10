Fani Carbajo confirma que ha demandado a un ex futbolista: «Me debe 7.500 euros»

El pasado fin de semana, Fani Carbajo acudió al programa Fiesta, presentado por Emma García, para dar a conocer una noticia que no ha dejado indiferente a nadie. La que fuera concursante de Supervivientes confirmó que ha interpuesto una demanda contra un ex futbolista, y por un motivo muy concreto.

Se trata de Rubén de la Red, al que le reclama nada más y nada menos que la fianza de un local de copas que el ex futbolista le alquiló. «Cojo un local en junio, pregunto si tiene licencia y me dicen que sí. Se firma en la inmobiliaria, a la entrega de llaves, el contrato. Se hace la transferencia», comenzó explicando Fani Carbajo en Fiesta.

«Llega julio, llega agosto… y no hay licencia. Hay deudas de repente en los suministros porque resulta que, el anterior inquilino, deja a deber tanto a Rubén como a su ex mujer más de 40.000 euros de deuda en el local, mas deuda en los suministros. Entonces yo me comí un marrón», continuó diciendo.

Al ser consciente de la complicada situación que tenía entre manos, la ex participante de la primera edición de La isla de las tentaciones trató de encontrar una solución. De esta forma, habló con la mujer de Rubén de la Red, Tania. Según Fani, las dos llegaron a un acuerdo con la inmobiliaria, en el que se llegó a pagar noviembre y diciembre.

A pesar de todo, la ex concursante de Supervivientes explicó que los pagos le sobrepasaron. Hasta tal punto que tomó la firme decisión de salirse de la sociedad y que fueran sus otros dos socios quienes se hicieran cargo de este local. El gran problema llegó cuando el ex futbolista, según ella, se negó en rotundo a firmar la rescisión del contrato que le permitiría recuperar los 7.500 euros de fianza. «No lo ha firmado y yo, a día de hoy, todavía no he firmado nada», reconoció Fani Carbajo.

El equipo de Fiesta habla con Rubén de la Red

José Ángel Leiras, periodista del programa presentado por Emma García, pudo hablar con el acusado. Éste no tardó en reconocer que está más que dispuesto a devolver la fianza, siempre y cuando los socios que se encargaron del local paguen el dinero que les corresponde. Además, al parecer, tampoco es la cantidad que Fani reclama.

«Esta viene aquí exigiendo y encima de malos modales. Cuando a mí ellos me paguen la nueva fianza, yo te pago tus tres mil y pico euros», aseguró el ex futbolista. Además, continuó: «Ella pide doce mil o diez mil, pero, ¿tú estás mal de la cabeza? La gente aquí tiene una cara dura que no veas».

Lejos de que todo quede ahí, Rubén de la Red quiso ir muchísimo más allá: «Ella no tenía dinero. Esta chica lo único que quiere es ser noticia y buscar dinero por ahí porque no lo tiene. Ella pensaba que con lo que ponían los socios iban a seguir adelante y se iban a escabullir… Entonces ¿qué pasa? Que ella no paga». Sin duda, una versión completamente diferente a la de Fani Carbajo.