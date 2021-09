El pasado miércoles pudimos disfrutar de una nueva entrega de ‘La última tentación’. Fuimos partícipes, por tanto, de un acercamiento entre Fani Carbajo y Julián en Villa Playa. Un hecho que todo el mundo sabía que iba a suceder. Y así ha sido. Entre otras cuestiones porque en la entrega anterior vimos cómo la ex superviviente bromeó con que solo le faltaba “liarse” con su cuenta pendiente.

Nada más comenzar este episodio, Christofer pudo ver esas imágenes en cuestión. No tardó en responder y reconocer que se trataba de una falta de respeto por parte de su novia. Lejos de que todo quede ahí, el joven reconoció que no quería ver todas las imágenes que traía Sandra Barneda. Con mucha rotundidad afirmó que no quería volver a saber absolutamente nada de Fani Carbajo. ¡Y eso que lo peor aún no había llegado!

💣 Fani y Julián se besan en la piscina 💣 ¿Te lo esperabas? 🔄 Estaba claro

❤️ Me quedo:_ 🔵 #LaÚltimaTentación3 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/jtmNKqMgHa — La Última Tentación (@islatentaciones) September 29, 2021

Villa Playa se convirtió en el escenario perfecto para realizar una fiesta ibicenca por el 37 cumpleaños de la exconcursante de ‘La casa fuerte’. Lo que nadie esperaba es que, tan pronto, Fani Carbajo iba a besar a Julián en la piscina. Todo ocurrió en el momento en el que Lester quiso abrazar a los dos para juntarles. El tentador no tardó en sentirse mal por Christofer, al ser consciente de lo que le haría sufrir.

“Estaba con ella muy bien y, de repente, me ha plantado un beso. Y me apetecía. Es que me gusta, tío”, comentó Julián al resto de sus compañeros en Villa Playa. Fani Carbajo reconocía que no sabía muy bien qué le había pasado. Y es que, en la primera edición, sí que tenía sentimientos por Rubén pero en esta ocasión no ocurría lo mismo con Julián.

Julián termina llorando por el beso que se acaba de dar con Fani, ¿qué os parece? 🧐 🔵 #LaÚltimaTentación3 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/3CFH0Joqof — La Última Tentación (@islatentaciones) September 29, 2021

Marta Peñate fue clave, ya que no dudó un solo segundo en aconsejarla cuando más lo necesitaba: “Me da pena Christofer, pero te voy a decir una cosa. Si te ha pasado esto es porque en el fondo con él te falta algo. Lo mejor que puedes hacer es dejarle volar”. Después de este beso, Fani Carbajo no dudó un solo segundo en pedir una hoguera de confrontación para dar una explicación a Christofer sobre lo que acababa de suceder.

Este encuentro todavía no se ha emitido, ya que podremos verlo el próximo miércoles en Telecinco. En el pequeño avance de ‘La última tentación’ podemos observar cómo Christofer ha aceptado verse las caras con Fani, mostrándose de lo más destrozado por vivir esta situación una edición más. ¿Terminará con ella de manera definitiva o se darán una nueva oportunidad?