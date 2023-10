Fani Carbajo asegura que recibe señales de su madre fallecida: «Ha aparecido una señora»

Fani Carbajo no deja de sorprender a todos sus seguidores, esta vez lo ha coonseguido al contar un extraño suceso que podría llegar a calificarse de paranormal. La participante de La isla de las tentaciones y de Supervivientes sigue en shock tras recibir señales de su madre, fallecida en el año 2019.

La traumática muerte, de la que se habló en Viernes deluxe en el pasado con el famosos momento «está de viaje. Tu abuela está viendo la televisión», marcó la vida de la madrileña para siempre. Pese a que no ha querido dar muchos más detalles de su infancia y juventud sí que ha querido compartir este momento de manera pública.

Todavía con lágrimas en los ojos, Fani ha publicado un vídeo muy sorprendente: «Me he pegado ahora mismo una pechá a llorar…de verdad, tengo los ojos todavía rojos porque me acaba de pasar algo que no sé cómo explicar. Es que es muy fuerte lo que me ha pasado. Es bonito, raro, extraño. No sé cómo explicarlo». Esta situación le ha superado tanto que ha tenido que recurrir a su tía Maite, su gran apoyo, para intentar calmarse.

Todo comenzó con un director en redes sociales en el que le preguntaron si tuviera un hijo con Fran, su nueva pareja tras separarse de Christofer, confesando le «gustaría un nombre que no fuera español, un poco raro, diferente…». Fue entonces cuando «alguien me dijo: Vicky. Y yo pensé que era una casualidad, porque era el nombre de mi madre».

Pero los momentos extraños no acaban ahí, ya que Fani Carbajo ha tenido un extraño encuentro con una persona desconocida en la terraza de un bar. «Ha aparecido una señora. Se ha puesto muy nerviosa al hablar conmigo y me ha dicho que ella conocía a mi madre, que vivió con ella y que compartieron la misma habitación cuando mi madre estuvo ingresada en el centro de desintoxicación. He visto las fotos», aseguraba.

Todo lo que le ha dicho ha provocado mucha impresión en la concursante de realities, que ha reconocido creer en todo tipo de energías y fenómenos extraños. «Me ha dicho que mi madre era una mujer muy buena, muy guapa, muy fuerte, muy inteligente, que siempre hablaba de sus hijas. ¿Qué me está queriendo decir? No sé qué me está queriendo decir», se pregunta.

«Yo sé que ella está ahí, yo sé que ella me está cuidando y que me manda señales. Yo todos los días le pongo una vela, pero qué fuerte que en estos momentos ella haya aparecido así», ha confesado con la voz temblorosa y visiblemente afectada por lo que ha pasado.