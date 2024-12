Un falso hijo de Donald Trump, rechazado en su paso por ‘First Dates’

Dicen que la edad es solamente un número a la hora de enamorarse de alguien. Una filosofía que han demostrado numerosos participantes de First Dates a lo largo de estos casi nueve años de emisión. Sin embargo, recientemente, los espectadores de Cuatro comprobaron que no todo el mundo opina así. Cecilia es una estudiante de Madrid que se encuentra preparando su doctorado. Su mayor sueño es trabajar en una buena empresa y lograr alcanzar sus metas. Pero, también ansía conocer al hombre de su vida. Por ello, ha acudido al show de citas a ciegas de Cuatro para probar suerte tras varios fracasos amorosos.

Su cita fue Robert, un estudiante de relaciones internacionales que es conocido en su círculo de amigos como «el hijo de Donald Trump». ¿El motivo? Cuenta con un parecido físico bastante notable a Barron, el hijo del estadounidense. Además, es originario de Aspen, un pueblo del estado de Colorado, pero lleva seis años viviendo en Madrid. «Yo tengo la visión de mis padres, de llegar muy lejos. Tener negocios y poner a mi familia en una buena situación económica y superar lo que ellos hicieron», dijo en su presentación. Asimismo, en cuanto al amor se refiere, tiene claro que quiere encontrar a una mujer que tenga metas en la vida.

La primera toma de contacto entre la pareja de solteros fue bastante acertada. De hecho, Robert no pudo negar lo impresionado que estaba por la belleza de su cita. «Es guapa. Tiene buena forma física… Es mi tipo… Es alguien que me gustaría», confesó. Pero, el ambiente agradable cambió por completo para Cecilia cuando Laura Boado le contó que su cita tenía 20 años.

«Cuanto me ha dicho que tenía 20 años, ha sido como: vale, me lo paso bien en esta cita, le conozco y tal. Pero sé que no porque no me apetece estar enseñando a alguien», afirmó en uno de los totales. Posteriormente, los comensales se trasladaron hasta el restaurante con el objetivo de hablar de diversos temas y conocerse mejor.

Pero, si Cecilia ya se había espantado al saber que Robert era cuatro años menor que ella, su sorpresa fue mayor al descubrir que nunca había tenido pareja. «No ha tenido ni siquiera ni una relación. Yo he vivido tres muy largas y no me apetece estar enseñándole a alguien cómo es una relación en este momento», dijo en privado de manera contundente.

Cecilia se muestra contundente en la decisión final de First Dates

Los solteros disfrutaron de una velada muy amena, pero la soltera no podía evitar ver a Rober como un «crío». El soltero estaba muy contento con la elección de su cita, pero la estudiante fue al grano en la decisión final de First Dates. «Yo, es verdad que como amigo sí que no me importaría quedar, pero como pareja no lo veo tanto porque, aunque compartimos un montón de valores y me pareces un chico increíble, creo que estamos en momentos diferentes de la vida», le dijo Cecilia.

«Quiero a alguien que tenga su vida más encaminada y que esté trabajando», sentenció. Ante ello, el conocido por sus amigos como «el hijo de Donald Trump» no pudo evitar reflejar la decepción en su rostro. Un «no» a una segunda cita donde el joven deberá buscar el amor en otra persona.