‘Eurovisión Junior 2023’: ¿En qué posición actuará España, con Sandra Valero?

Ya se conoce el orden de actuaciones de Eurovisión Junior 2023. El pasado lunes 20 de noviembre tuvo lugar la ceremonia de apertura, en la que se reveló el orden de actuaciones de la edición del festival de este año. El evento tendrá lugar el próximo domingo 26 de noviembre a las 16:00 horas. Sandra Valero ya se encuentra en Niza para prepararse para la gran final.

Y es que nuestra representante es la encargada de abrir el certamen, defendiendo su canción Loviu. Serán los representantes de Países Bajos, Sep y Jasmijn, quienes cerrarán la gala con su tema Holding On To You. Zoe Clauzure, la joven francesa que representará al país anfitrión, será la actuación número 12, con Coeur.

La XXI edición de este concurso tendrá lugar en el Palais Nakaïa, donde se reunirán los pequeños representantes de los 16 países que compiten para ganar el premio. Es la primera vez que España abre este certamen en la historia del festival. La valenciana de tan solo 12 años, intentará llevarse a casa el que sería el segundo «mini» micrófono de cristal para nuestro país. De esta forma, Valero relevaría a María Isabel, que se llevó el premio por su Antes Muerta Que Sencilla en 2004, en la segunda edición del concurso.

Este es el orden de actuación de la final del festival Eurovisión Junior 2023:

España con Sandra Valero Malta con Yulan Law Ucrania con Anastasiya Dymyd Irlanda con Jessica McKean Reino Unido con Stand Uniqu3 Macedonia del Norte con Tamara Grujeska Estonia con Arhann Armenia con Yan Girls Polonia con Maja Krysewska Georgia con Anastasia Vadsaze Portugal con Júlia Machado Francia con Zoe Clauzure Albania con Viola Gjyzeli Italia con Melissa & Ranya Alemania con Fia Países Bajos con Sep & Jasmijn