Eurovisión 2023 ya es una realidad. El certamen, que este año se celebra en la ciudad de Liverpool, está viviendo unos días verdaderamente espectaculares. Esta semana viviremos las dos semifinales (9 y 11 de mayo respectivamente), donde conoceremos quiénes acompañarán al Big Five y a Ucrania en la Gran Final del próximo sábado 13 de mayo.

Pero, para llegar a ese día, tendremos que disfrutar de las dos semifinales. La primera de ellas tiene lugar este martes 9 de mayo, donde conoceremos a los 10 primeros países que se colarán en la Gran Final. Esta gala será retransmitida por La 2 de Televisión Española, así como por streaming a través de RTVE Play, a partir de las 21:00 horas.

Hoy conoceremos si las grandes favoritas de las apuestas pasan a la gran final de #Eurovision No te pierdas la primera semifinal de #Eurovision2023, a partir de las 21h, en @la2_tve y @rtveplay #LaHora9M ⭕ https://t.co/8523Hq6uj1 pic.twitter.com/HTSSBLI5cg — La 1 (@La1_tve) May 9, 2023

Estamos ante una de las semifinales más potentes, ya que entre sus filas cuenta con varios de los favoritos para llevarse el micrófono de cristal. Entre ellos se encuentran Suecia, Finlandia o, incluso, Noruega, cuya canción se ha convertido en todo un himno en esta edición.

Precisamente será esta propuesta, la de Alessandra, la que se encargue de abrir esta semifinal, pero también el propio festival de Eurovisión 2023. Será Käärijä, representante de Finlandia, quien pondrá el broche de oro a esta esperadísima noche. ¡Estos son los participantes y las canciones que podremos disfrutar en esta semifinal 1!

Orden de actuación de la semifinal 1 de Eurovisión 2023

1. Noruega: Alessandra – Queen of Kings

2. Malta: The Busker – Dance (Our Own Party)

3. Serbia: Luke Black – Samo Mi Se Spava

4. Letonia: Sudden Lights – Aijā

5. Portugal: Mimicat – Ai Coração

6. Irlanda: Wild Youth – We Are One

7. Croacia: Let 3 – Mama SC!

8. Suiza: Remo Forrer – Watergun

9. Israel: Noa Kirel – Unicorn

10. Moldavia: Pasha Parfeny – Soarele Si Luna

11. Suecia: Loreen – Tattoo

12. Azerbaiyán: TuralTuranX – Tell Me More

13. Chequia: Vesna – My Sister’s Crown

14. Países Bajos: Mia & Dion – Burning Daylight

15. Finlandia: Käärijä – Cha Cha Cha

Países del Big Five que votan en la Semifinal 1 de Eurovisión 2023 (y veremos parte de su actuación)

Alemania: Lord Of The Lost – Blood & Glitter

Francia: La Zarra – Évidemment