‘Equipo de investigación’: así se toma Gloria Serra las imitaciones a su voz

Gloria Serra es la cara más conocida de Equipo de investigación, pero también es la voz que narra todo lo que pasa en cada uno de los reportajes. Se trata de una marca tan inconfundible que muchos todavía se sorprenden al escuchar a la periodista hablando con su tono normal, que nada tiene que ver con lo que se escucha en laSexta. Eso ha llevado a que sea objeto de muchas imitaciones, lo que no ha todos los famosos suele gustar. Así se toma la catala que se imiten su voz y sus gestos.

Su tono, su mirada a cámara y su dedo señalando a los espectadores son ya un clásico de la televisión que no se puede perder, por eso es habitual ver a humoristas como Carlos Latre, Leonor Lavado o José Mota imitando sus gestos y su voz, aunque ninguno como la original. Ha sido la propia protagonista la que en muchas ocasiones ha dejado claro que tiene un gran sentido del humor y que nada tiene que ver con la persona serie y poco divertida que muchos pueden llegar a pensar que es.

Tal y como ha demostrado en varias entrevistas en Martínez y hermanos, El Hormiguero o La Roca, Gloria es una mujer muy divertida y que hace bromas con todo, incluso con los reportajes que presenta. Así lo demostró en el programa de Dani Martínez, donde tuvo una épica anécdota al ser preguntada por los huevos y su respuesta es ya uno de los momentos más divertidos de la televisión en años.

Con motivo del 18 cumpleaños de laSexta, la presentadora dio una entrevista al programa La Sexta Columna, donde explicó cómo fueron los comienzos del programa, que se estrenó en Antena y no en laSexta. Aquello fue un bombazo en su momento, ya que Serra fue un fichaje desde Telecinco a Antena 3.

«En nuestro arranque, cuando intentábamos buscar un estilo nuevo, a lo mejor nos pasamos un poco de frenada con las música y la locución», reconoce en la charla. Como ejemplo, recuerda el mítico reportaje La guerra del pan: «Aquello parecía el Armageddon y estamos hablando de productos de panadería».

¿Qué opina la presentadora de Equipo de investigación de las imitaciones?

Aunque en más de una ocasión ha dejado claro que no le molesta que haya grandes imitadores famosos que intenten poner su voz, también opina sobre la gente que en sus casas en sus redes sociales lo hace. «Me parece muy tierno que haya gente imitando mi voz mientras hace una tortilla. Me parece muy bonito, porque da la sensación que te has convertido en parte de su vida y eso me parece precioso», asegura.

Mientras Equipo de investigación sigue disfrutando de unas merecidas vacaciones, laSexta no ha querido dejar a los espectadores sin habitual ración de reportajes de cada viernes. Es por eso que la cadena, como hace todos los veranos, emite cada semana algunos de los más recordados de la historia del espacio y de los que mejores audiencias consiguieron en el pasado.