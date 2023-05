«¿Me puedo ir con la poca dignidad que me queda?»: Glòria Serra la lía en su entrevista con Dani Martínez

Glòria Serra ha sido una de las últimas invitadas de Martínez y Hermanos, el programa que Dani Martínez presenta cada semana en Movistar+ y en el que recibe a tres invitados famosos que nada tienen que ver entre entre sí. Pero, sin duda, la presentadora de Equipo de investigación ha dado una de las respuestas que seguro quedará en la historia del programa.

La periodista ha conseguido crear, gracias a su característico tono de voz, una imagen entre los espectadores de mujer seria, pero nada más lejos de la realidad. Pese a que los temas de los que trata en su programa son bastante serios, ha demostrado ser una persona con un gran humor.

Es cierto que los espectadores no han podido verla en demasiadas ocasiones fuera del mítico programa de reportajes, por lo que su vida personal es todo un misterio. La catalana se ha dejado ver solo unas pocas veces en El Hormiguero y en algunos programas, pero siempre de una manera discreta.

Es por eso que el lugar perfecto para desmelenarse era Martínez y Hermanos, en el que el buen humor de su presentador ayuda a que los entrevistados pierdan los nervios y se comporten de forma mucho más natural ante las cámaras.

Dani puede estar satisfecho, ya que Serra se dejó llevar por completo, dejando una de las respuestas más divertidas que se recuerdan en un plató de televisión en los últimos tiempos. Todo parecía ir con normalidad hasta que Martínez comenzó una sección en la que pretendía conocer más a la presentadora.

Pese a que lo vendió como un test comprometido, las preguntas eran de lo más comunes, siendo la primera un clásico: «¿Cuál es la comida favorita de Glòria Serra?». De manera completamente natural, no dudó en responder: «¿Mi comida favorita? Posiblemente, los huevos en cualquier posición».

«¿Perdona?», respondió el presentador, que no daba crédito a lo que acababa de escuchar. Como no podía ser de otra manera, no pudo aguantar la risa, al igual que el deportitas José Manuel Calderón y el cantante Manuel Quijano, que terminaron llorando, literalmente, de la risa.

Te vas a AHOGAR DE RISA con este vídeo. Historia de la tv. 🥚🥚 #MartínezyHermanos pic.twitter.com/n21zjveOR9 — Dani Martínez (@danimartinezweb) May 19, 2023

«A ver cómo salgo de esta. ¡Me quiero morir directamente! No quería decir eso, ahora me quiero morir, de verdad», reconocía completamente avergonzada. «¿Me puedo ir con la poca dignidad que me queda, por favor?», pedía la invitada ante la enorme risa que había provocado entre todos los presentes, también el público y equipo del programa.

«De casi 150 invitados, la única que diría que no diría esto serías tú», confesó el presentador todavía recuperando el aliento.