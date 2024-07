Las emociones continúan en First Dates, también en verano. El popular show de citas a ciegas regresó, una noche más, al prime time de Cuatro con el objetivo de presentarle a la audiencia a los nuevos participantes. Un encuentro televisivo donde Conchín, una valenciana de 74 años, aterrizó con ganas de encontrar el amor.

La historia de vida de la participante no ha dejado indiferente a Carlos Sobera. «Yo iba para monja», le comenzó diciendo. «Esto me lo tienes que contar», le dijo el presentador vasco. «Pero, tengo cinco hijos», agregó ella. Al parecer, la participante tomó la decisión de ser monja cuando tenía 14 años, pero, fue cuando conoció a su ex marido que cambió de opinión.

💘 ‘First Dates’ es LO MÁS VISTO de @cuatro con un ENORME 8,1%, 1.007.000 y 3.077.000 espectadores únicos y vuelve a superar a su competidor en su franja pic.twitter.com/inlXg3Bu3t — Mediaset España (@mediasetcom) June 13, 2024

«Estuve 50 años con mi marido, pero me separé porque se acabó el amor», explica. Su familia siempre ha sido lo primero para ella, pero eso no le ha impedido cerrar su corazón. Por ello, conoció a otro hombre, con el que estuvo durante nueve años. Pero, de él no guarda recuerdos muy bonitos. «Menos guapa, me dijo de todo», contaba.

Carlos Sobera no daba crédito a su historia. Una situación que llevó a la participante a señalar que era demasiado «buena persona». Debido a sus vivencias, Conchín llegó al formato de Mediaset España con el objetivo de encontrar a un hombre normal, aseado y fiel. Fue entonces cuando el equipo le presentó a José, un valenciano de 75 años.

«Sin amor no hay nada bonito en este mundo», dijo en su presentación. La primera impresión entre ambos fue bastante positiva, algo que no dudaron en manifestar. «Me ha gustado, he visto un hombre atractivo», afirmó la soltera. Tras ello, los participantes se trasladaron hasta la mesa del restaurante con el objetivo de conocerse mejor.

A nivel sentimental, José le contó que llevaba 10 años divorciado. Pero, como coincidencia, le confesó que ese día era su cumpleaños. «Hoy he hecho 75 años, y he dicho va siendo hora de que busque a alguien», explicó con humor. Al respecto, y tras felicitarlo, la participante le dijo que vivía junto a su hija con síndrome de Down.

«Que viva con ella para mi no es ningún impedimento, sino al revés. Es una madre que está cuidando a su hija. Me parece estupendo», señaló. Respecto a sus primeras impresiones, los solteros no dudaron en manifestarlas. «Me has parecido muy elegante y muy guapa», comentaba José. «Y muy buena persona», añadía Conchín. «Entonces tienes las aptitudes completas», replicaba él.

José, cuenta como fue estafado y engañado por su ex mujer

Posteriormente, tras haber entrado en confianza, José le contó lo que le ocurrió en su anterior matrimonio. «Tuve el desacierto de casarme con una ucraniana veinte años más joven que yo y me di cuenta que venía buscando dinero. Se llevó el coche, me quitó la casa… me dejé engatusar porque no quería entrar en problemas judiciales», explicó.

«Ya no sé qué pensar porque tenemos que tener límites», le respondió la participante con asombro. Minutos después, en la recta final de la cita, el equipo de First Dates sorprendió a José por su cumpleaños y lo hicieron junto a una tarta. «Celebrar el cumpleaños aquí ha sido maravilloso, no me lo esperaba. Ha sido un detalle muy bonito», admitió con emoción.

Pero, la buena percepción que había tenido la soltera de su cita cambió cuando él le dijo de pagar la cuenta a medias. «Me ha hecho desconfiar porque igual no tiene interés», confesó ella. Pese a ello, ambos lo apostaron todo a querer tener una segunda cita juntos.