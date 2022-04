Este domingo durante la primera entrega de ‘Conexión Honduras’, Enrique del Pozo se vino abajo en el plató de ‘Supervivientes 2022’, al recordar la vida tan complicada que ha tenido su pareja, Rubén. El colaborador rompió a llorar después de que el concursante asegurara sentirse desplazado por sus compañeros.

Las primeras horas en Honduras no están siendo fáciles para Rubén. El culturista profesional no parece haber encajado muy bien con sus compañeros. Durante los primeros días de convivencia en la isla han tenido lugar los primeros roces entre el concursante y sus compañeros, roces que le llevaron a convertirse en uno de los primeros nominados de la edición.

Enrique del Pozo, defensor en plató de Rubén, no pudo evitar derrumbarse al ver que su pareja lo está pasando mal en Honduras: «Claro que está desplazado, está haciendo lo posible pero para él es muy difícil, lo veo triste», señaló desde plató.

El colaborador quiso desvelar públicamente la dura historia de vida que tiene Rubén a sus espaldas: «Es una persona que ha sufrido abusos sexuales, que lleva 20 años siendo insultado por su condición sexual, le han dicho de todo», explicó. «Es un tío que está solo, lo encontré solo, luchando por la vida».

Enrique ha querido terminar su alegato diciendo: «Es un buen tío, no me gusta que lo llamen sinvergüenza y egoísta, porque no lo es». Y es que según sus palabras, Rubén no se está dando a conocer cómo es en realidad.

Con este testimonio, Enrique del Pozo espera que tanto los concursantes como los espectadores den una segunda oportunidad a su pareja, y dejen que se de a conocer mejor, y demuestre que detrás de su coraza inicial se esconde «un hombre muy generoso y cariñoso», tal y cómo su pareja explicó desde el plató.