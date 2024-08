Adara Molinero está viviendo uno de los instantes más especiales de su vida. Tras haber participado en Supervivientes All Stars, edición en la que acabó siendo la primera expulsada y donde no lo pasó nada bien, la madrileña comenzó una nueva etapa en su vida. En todos los sentidos. ¡Decidió priorizarse sobre todas las cosas!

De ahí que Adara Molinero haya dejado sin palabras a sus miles de seguidores con movimientos que ni tan siquiera imaginaban. Un claro ejemplo lo encontramos en el instante en el que tomó la decisión de dejar de seguir a Jonan Wiergo, el que fuera su amigo y compañero en Supervivientes 2023. De hecho, él se enteró de este gesto por varios usuarios de redes sociales.

Lejos de que todo quede ahí, hace tan solo unos días, en Socialité Club se empezó a hablar de los rumores que habían surgido sobre una posible ruptura entre Adara Molinero y Álex Guita. Éste no tardó en pronunciarse, negando todo de forma rotunda. Además, explicó por qué la finalista de Supervivientes 2023 decidió dejarle de seguir en redes sociales.

Pero parece que sus palabras no han convencido lo suficiente, ni mucho menos. Y más después de la publicación que Adara Molinero ha hecho en sus redes sociales. De esta forma, ha generado aún más dudas sobre si continúa manteniendo una relación sentimental con Álex Guita o, por el contrario, han optado por seguir caminos separados.

Más allá de que la ganadora de GH VIP 7 tomase la decisión de eliminar todas las fotografías que tenía con él, lo que más ha llamado la atención ha sido una publicación que ha realizado. En ella, podemos ver un vídeo en el que aparece la propia Adara Molinero en una piscina, luciendo cuerpazo. Todo ello con un mensaje muy claro: «Yo no perdí, a mí me perdieron».

Como no podía ser de otra manera, con este mensaje tan contundente, muchos han sido los seguidores que no han dudado en llenar los comentarios de mensajes de apoyo. Algunos de ellos son los siguientes: «Mira siempre hacia adelante sin mirar atrás», «El que no sepa cuidar, aire» o, incluso, «Eres una joya que no está al alcance de cualquiera».

El inesperado distanciamiento de Adara Molinero y Jonan Wiergo

Como hemos comentado, el creador de contenido se quedó completamente sin palabras al descubrir que la que fue una de sus grandes compañeras en Supervivientes 2023 había decidido dejarle de seguir en Instagram. De hecho, en su perfil de X (antes Twitter), reconoció que no daba crédito a lo sucedido: «Que me tenga que enterar por Twitter de que una amiga me da unfollow sin sentido ninguno con lo que la he cuidado es pa estudiar xd».

Lejos de que todo quede ahí, Jonan Wiergo continuó utilizando la mencionada red social para seguir sincerándose sobre lo ocurrido con la ganadora de GH VIP 7: «¿No habría sido mejor que me llamase o me escribiera por WhatsApp por semejante gilipollez antes que darme unfollow como una niña de 13 años?». Un distanciamiento que ha dejado a muchísimas personas sin palabras, ¡puesto que no se lo esperaban!