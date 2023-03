Emilia da la sorpresa con ‘Jagger.mp3’, su nuevo single

Emilia Mernes ha vuelto con un nuevo single. Tras haberse convertido en una de las referentes indiscutibles de la música argentina, la joven de 26 años regresa con Jagger.mp3, una canción que tras su lanzamiento ya es todo un éxito en todas las plataformas digitales.

La artista argentina continúa inspirándose en los sonidos de los 2000s con su nuevo lanzamiento. Con Jagger.mp3, Emilia presenta una nueva canción de pop urbano que se fusiona con sonidos de hip hop, que recuerdan a los éxitos de principios de siglo.

El estilo de la artista en el videoclip de su nuevo single también recuerda a principios de los 2000, con pantalones y faldas de tiro bajo, felpa, gafas de sol grandes, tops, aros XL y pañuelos en la cabeza. Un estilo que desde hace varias temporadas arrasa en todas las tiendas.

con la mente limpia,

con las cosas claras,

por casa cómo andamos ?

dicen cosas raras,

y no me conocen, no me vieron en nada…

