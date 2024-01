Telecinco ha dado la bienvenida al 2024 por todo lo alto y, en tan solo unos días, regresará a la cadena uno de los concursos más esperados de los últimos años: GH DÚO. Un reality para el que ya han comunicado que Elena Rodríguez, madre de Adara Molinero, y Luca Onestini, ex cuñado de Adara, convivirán en la misma casa como concursantes oficiales.

Las emociones prometen ser un factor fundamental en el reality, de eso no cabe duda. Por ello, y debido a que el estreno se realizará el próximo 11 de enero, Elena Rodríguez ha querido pasar por el quirófano para realizarse una serie de retoques estéticos y lucir completamente perfecta en el programa.

Primeros habitantes de GH★★DÚO: Elena Rodríguez y Luca Onestini pic.twitter.com/C7b4EXZimE — Mediaset España (@mediasetcom) December 21, 2023

«Hoy me pusieron plasma y vitaminas», escribió junto a una imagen en la que se la puede ver inyectándose en la cara. A través de esta publicación, Elena Rodríguez ha explicado que ha acudido a la misma clínica a la que va su hija Adara y que este tratamiento ayudará a mejorar mucho más su aspecto y rejuvenecer su imagen.

En otra de sus historias de Instagram la próxima concursante de GH DÚO explicó que había acudido a la clínica animada por su hija. «Me dijo ‘Mamá quiero que vayas guapísima a GH DÚO, no conozco a nadie que, si puede, no intente mejorar su aspecto. Me he dejado llevar y estoy feliz. Gracias, doctor Castellar. Gracias Adara, siempre pensando en mí», escribió.

Cabe señalar que no es la primera vez que Rodríguez se somete a un tratamiento de belleza y estética. Hace unas semanas compartió con sus seguidores que había terminado un proceso para reducir las líneas de expresión y las arrugas de su rostro.