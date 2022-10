Muere Eileen Ryan, conocida actriz de Hollywood y madre de Sean Penn

El mundo del cine está de luto tras conocerse la muerte de Eileen Ryan, conocida actriz de Hollywood y madre de Sean Penn. Según ha confirmado la familia a través de las redes sociales, falleció el pasado domingo 9 de octubre.

La noticia fue confirmada por Michael Penn, el tercer hijo de la fallecida, a través de su cuenta de Twitter en la tarde del lunes. «Perdimos ayer a mamá», escribía en un escueto mensaje junto a una foto de su madre que compartió con sus seguidores.

We lost mom yesterday 💔 pic.twitter.com/r9XSKdEeE5 — Michael Penn (@MPenn) October 10, 2022

Por su parte, Sean Penn no se ha pronunciado, aunque todo apunta a que no lo hará debido a que no es muy activo en las redes sociales. Desde el pasado mes de abril no publica nada en ellas, coincidiendo con su viaje como visita a los refugiados de ucranianos.

Tal y como confirmó un representante de la familia a los medios de comunicación, Eileen Ryan falleció el domingo en su casa de Malibú, donde vivía retirada. A sus 94 llevaba retirada varios años del mundo del cine.

Nacida en la ciudad de Nueva York en el año 1927, The Hollywood reporter recuerda trabajó en series como The Detectives, Ben Casey y Bonanza. Además, la madre de Sean Penn también participaba de forma episódica en Anatomía de Grey.

En el mundo de cine tuvo una carrera unida a la de su hijo Sean Penn, ya que participió en cintas como Yo soy Sam, protagonizadas por él. Su faceta como madre, tuvo tres hijos, la llevó a dejar durante algunas temporadas su profesión como actriz.

Junto a Leo Penn, fallecido en 2006, tuvo a Michael, Sean y Chris. Eileen Ryan habría cumplido el próximo domingo la edad de 95 años.