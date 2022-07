Efecto Pasillo y Maikel Delacalle unen fuerzas en ‘Quiero que te acerques más’

Efecto Pasillo y Maikel Delacalle contagian de buen rollo y ritmos canarios en Quiero que te acerques más. Los artistas canarios unen sus talentos en esta refrescante colaboración y nos invitan a bailar todo el verano, con una canción muy esperada por sus fans.

«¡Estamos fuera!», nos anunciaban Efecto Pasillo a medianoche. Así daban comienzo al texto escrito en sus redes sociales, con una colaboración repleta de melodías pegadizas, ritmos muy electrónicos y fiesteros, con su inconfundible arte canario, junto a su compañero y gran Maikel Delacalle en Quiero que te acerques más.

Porque con esta ola de calor que desde hace semanas aprieta España, sin duda lo que más apetece es refrescarnos y esta canción, que llega pisando fuerte con su videoclip, transmite una gran frescura y ganas de bailarla en la playa, en la piscina y en todas las fiestas de este verano.

«Hoy estamos de estreno junto a nuestro hermano @MaikelDLacalle, arriba canarias», escribieron en sus redes sociales los integrantes de Efecto Pasillo para celebrar el lanzamiento de su nuevo single, una canción muy esperada por todos sus fans.

«El tema del verano y, como siempre, Maikel nunca falla», «¿será que alguna vez sacarán algo que no me guste? Me encanta el ritmo de todo lo que hacen», «buenísimo, chiquillos», «grandes que sois» o que «desde Argentina apoyando a full», son algunos de los tantos comentarios que les han dejado sus más fieles seguidores tras escuchar la canción a través de sus redes sociales. ¡Es más que evidente que no te la puedes perder!.