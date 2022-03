Edurne ha contado cuál ha sido el momento más embarazoso que ha tenido con una fan. La cantante ha relatado una situación incómoda que vivió recientemente en el programa ‘Estirando el chicle’.

La madrileña se convirtió en una de las estrellas de Operación Triunfo 2005, cuando tan solo tenía 19 años. Ahora, casi dos décadas después, la compositora ha sacado discos y giras, incluso se pasó al mundo de la interpretación para ser actriz y presentadora.

A lo largo de su trayectoria, la intérprete ha tenido una gran comunidad de fans. Muchos de ellos la acompañan desde su salida del talent show de música, así lo aseguró en su visita al programa de ‘Estirando el chicle’. Edurne ha confesado a las presentadoras cuál ha sido el momento más incómodo y embarazoso que ha vivido con una fan.

«Me han pasado muchas cosas con fans desde que salí de OT. Tengo unos fans muy guays, que llevan toda la vida conmigo. El otro día estaba haciendo firmas y los veía ahí, después de tantos años. Ver que me siguen todavía, lo valoro mucho», ha empezado contando la madrileña.

«Es una fan a la que adoro y que nos conocemos desde hace muchos años. Aunque alguna vez lo he contado, todavía lo pienso y me da una vergüenza que me muero», expreso. Concretamente, los hechos ocurrieron a la salida de la compositora del musical de Grease en Madrid. Dicha fan estaba esperando a la cantante en la puerta.

«¿Sabes lo típico que se te juntan dos palabras en la cabeza y los mezclas? Entonces la llamé guaputa. En toda su cara. Mira que la he visto veces, pero siempre que la veo le pido perdón por llamarle guaputa». Edurne explicó que se le juntaron en la cabeza dos palabras: guapura y guapita. La cantante, entre risas, ha asegurado que todavía tiene grabada en su mente la cara que se le quedó a la chica en ese instante.