Ed Sheeran se pronuncia ante el uso de la Inteligencia Artificial en la música

Ed Sheeran es uno de los artistas más influyentes del momento. Su último álbum de estudio, rompió todos los récords de ventas en una solo semana y su canción Shape Of You es la segunda canción más escuchada del mundo. Ed Sheeran es el número uno, y eso no lo pone en duda nadie.

Se ha publicado la entrevista completa de Ed Sheeran en el Hard Rock Cafe de Nueva York, y en ella, el artista británico realiza unas declaraciones muy interesantes acerca del reciente instaurado uso de la IA a la hora de componer, grabar y producir canciones.

El cantante ha sido muy claro con sus declaraciones, y en ella asegura que a día de hoy todavía no entiende el motivo del uso de la inteligencia artificial. Cree que las personas tenemos capacidad para hacer todo lo que hace la inteligencia artificial, y que no debemos dejar que las máquinas nos sustituyan a los humanos, pues es algo muy peligroso.

“Durante los últimos 60 años, las películas de Hollywood te han estado diciendo: «No lo hagas». Y ahora todo el mundo lo está haciendo… ¿No has visto las películas donde nos matan a todos?” dijo sobre la nueva forma de crear canciones.

De esta forma, el británico asegura que cree que el fututo de la industria musical está en la capacidad del músico de ser creativo e innovador, una máquina solo puede tirar de una base de datos, un cerebro humano tiene la capacidad de crear.

Con sus declaraciones, el artista británico ha sido muy contundente a la hora de hablar sobre el creciente uso de la Inteligencia Artificial a la hora de crear nueva música. No es un uso que le haga demasiada gracia, no obstante, cree que no perjudica su forma de trabajar.