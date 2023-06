Don Omar vuelve con ‘Forever King’, un álbum lleno de grandes colaboraciones

Don Omar está de vuelta. Convertido en uno de los referentes del reggaetón y creadores de este género musical, y formando parte de un grupo de artistas como Daddy Yankee, Nicky Jam o Wisin & Yandel, que ha marcado con su música a toda una generación, el artista comienza una nueva era.

The Last Don fue el disco debut del artista puertorriqueño con el que presentó canciones que a día de hoy son himnos del género urbano como Dile. Este disco se lanzó en el año 2003 y ahora Don Omar celebra su 20º aniversario, tras haber vendido 100 millones de unidades.

Para celebrar estas 100 millones de unidades de consumo y los 20 años de su primer disco, el Rey del Reggaetón acaba de lanzar su nuevo álbum, bajo el título de Forever King, un disco lleno de grandes colaboraciones que vio la luz el pasado 22 de junio.

Los invito a disfrutar de #ForeverKing 👑

El primer capítulo de esta nueva temporada en mi carrera 🦍 ya está disponible en todas las plataformas digitales🎵 pic.twitter.com/iGfiEUG9y6 — DON OMAR aka KONG (@DONOMAR) June 16, 2023

«Con The Last Don definitivamente le demostramos a la industria que esta música no era solo de un sector, y que podía ser muy comercial. Hoy tengo la bendición de celebrar las 100 mil millones de unidades de consumo de mi carrera musical, lo que es el equivalente a las ventas de álbumes y streams, y sé que este disco fue una parte fundamental en ese logro”, explica Don Omar. “Ahora estamos listos para un nuevo éxito musical, que seguirá impulsando esta trayectoria”.

En cuanto a su nuevo disco, el artista explica que: «Forever King es el disco con el que volvemos a revolucionar la industria. Si hay algo que siempre he buscado durante toda mi carrera es ofrecerle al público esos ritmos de la calle que siempre me han identificado, pero sin el temor de fusionar otros géneros».

Y añade: «Eso es lo que siempre nos ha distinguido. Y en este disco, en particular, vengo acompañado del mejor calibre en la música. Mis discos siempre han marcado un antes y un después, es lo que confío también sucederá con Forever King”.

En este nuevo proyecto, el artista puertorriqueño viene acompañado de grandes figuras del género como Maluma, Wisin, Gente de Zona, Residente, Cosculluela, Chencho Corleone, Nio García, Akon y Lil Jon, con un total de 14 temas que no dejarán a nadie indiferente.