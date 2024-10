Encontrar a la pareja ideal no es fácil, pero el equipo de First Dates está dispuesto a hacer todo lo posible por ayudar a sus participantes. El popular show de citas a ciegas, presentado por Carlos Sobera, se ha convertido en uno de los grandes favoritos de la audiencia española, año tras año. Pues, como es bien sabido por todos, los solteros que se animan a vivir la experiencia realizan un test de compatibilidad previo donde tienen que exponer sus gustos, aficiones o prototipo de pareja perfecta, entre otras cuestiones. Una aventura única que, recientemente, quiso vivir Gonzalo, un comercial vasco de 38 años, de primera mano.

El participante aterrizó en el local del amor con mucho entusiasmo. En el ámbito sentimental nunca ha tenido problema para ligar con una mujer gracias a su personalidad. «Tengo éxito con las mujeres pero por mi forma de ser. Soy muy activo, gracioso, me gusta bailar, cantarles al oído», dijo en su presentación. Sin embargo, era consciente de que esto no era suficiente para conquistar el corazón de una dama. «Busco una chica cariñosa, alegre, pasional y activa», contaba en uno de los totales. Asimismo, el soltero confesó que una de sus pasiones era cantar. Además, consideraba que su timbre de voz era muy parecido al de un popular artista español.

«Tengo un timbre muy parecido al de David Bustamante», dijo. Minutos después llegó Claudia, la soltera que se convertiría en su cita de First Dates. La modelo colombiana, de 30 años, reside en Sevilla y se presentó como una mujer «muy sexual, soy dinamita». La primera impresión entre la pareja de solteros fue un poco dispar. Pues, mientras Gonzalo se mostraba emocionado con la elección de su cita, la joven no pudo decir lo mismo.

«Es mi tipo, mi prototipo de chica», confesó el soltero al equipo de Cuatro. «No me gusta nada», admitió la participante. A pesar de ello, los comensales decidieron trasladarse hasta la mesa del restaurante con el objetivo de conocerse mejor. De esta manera, ambos comenzaron hablando de sus profesiones. Un intercambio de palabras que concluyó con Gonzalo cantándole una pequeña canción a la colombiana. «Y cantarte a ti es un placer», le dijo.

El entusiasmo del soltero iba en aumento conforme pasaban los minutos. De hecho, le llegó a proponer algo inesperado a Claudia. «Ahora mismo me levantaba y te daba un beso», señaló con emoción. Una declaración de intenciones que la comensal tuvo que frenar rápidamente. «No me gusta, es un hombre bajito y me encantan los hombres altos y con buen cuerpo. Soy de otro tipo de hombre», confesó a la organización del formato.

La decisión final de First Dates

Gonzalo estaba dispuesto a encontrar a la mujer de su vida, y consideraba que Claudia era la correcta. «Quiero hacer las mismas cosas que me hacen feliz, pero con una compañera. Me gustas mucho, me encanta tu color de piel», afirmó el participante a su cita. Además, le dejó claro que en el ámbito sexual era muy activo.

Pero, por mucho que intentase convencerla, la soltera tenía muy clara su postura. «No me lo imagino conmigo en la cama», destacó. Por ello, y tras disfrutar de una nueva canción de Gonzalo en el reservado de First Dates, la participante rechazó seguir conociéndole en una segunda velada.