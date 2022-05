El productor musical, Dímelo Flow, ha sorprendido a todos sus fanáticos con el estreno de un nuevo tema, ‘Winnie Pooh’. En esta ocasión se trata de una nueva colaboración en la que podremos disfrutar de igual manera, de la participación de otros artistas de renombre en el género, como son Reik, Jay Wheeler y Boza.

Este tema trata de una canción de desamor, en la que nos cuenta una historia en la que un chico que hizo todo por estar con su pareja, vio como ella le era infiel con otro hombre: “Hoy brindo por to’ lo que hiciste. Por las clases de cabrón que me diste (Que me diste). Ya esa serpiente mudo la piel (Mudo la piel)” o “Se me fue un culito y ya llegó otra baby (Baby). Mami, yo soy Gucci y me cambiaste por Old Navy”.

Esta no es la única buena noticia que nos trae el productor. Y es que, tal y como ha asegurado el mismo en sus redes sociales, pidió recientemente a sus seguidores que activaran las notificaciones de sus teléfonos. Esto se debe a que, próximamente, un nuevo proyecto discográfico verá la luz.

Y es que, estamos ante un momento muy especial en la vida de Dímelo Flow, tras colaborar en múltiples temas o incluso estar bajo la producción de ellos, el panameño ha decidido adentrarse aún más en el género dando el paso para empezar su trayectoria como cantante profesional. Por ello, estamos ante una nueva etapa para él, y más con el anuncio de la inminente llegada de su primer álbum de estudio.

Tal y como señaló el propio artista en un post de Instagram: “Para mí este mes en un momento especial en mi vida y en mi carrera, yo crecí y soñé con hacer un disco como este de varios artistas muchos plantaron la semilla para yo poder lograr lo que hoy en día es este disco llamado Always Dream con el favor de Dios espero que les guste salimos este mes aquí les dejo unas fotos de mis inspiración para este proyecto y les dejo el track list!! A QUIÉN LES GUSTARÍA ESCUCHAR”.