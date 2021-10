Demi Lovato ha vuelto a dar que hablar con sus declaraciones. La artista estadounidense tiene una docuserie en la plataforma Peacock titulada «Unidentified with Demi Lovato», y en el último episodio, ha hablado sobre la vida que puede haber más allá de la vida en la tierra.

A través de una entrevista con Pedestrian, Demi Lovato explicó que no cree que los seres de otros planetas, que está convencida de que existen, quieran hacer daño a los humanos.

Para la artista, los extraterrestres son seres inofensivos, que si quisieran hacer algo a los humanos ya lo habrían hecho. Aun así, la estrella estadounidense prefiere que no se les llame ‘aliens’, porque para ella ese término es ofensivo.

«Realmente creo que si hubiera algo ahí fuera que quisiera hacernos eso, ya habría ocurrido», dijo la artista durante su última entrevista. «Pero creo que tenemos que dejar de llamarlos ‘alien’ porque este es un término despectivo para cualquier cosa. Por eso me gusta llamarlos E.T.», añadió.

La artista añadió que el propósito de su docuserie es dar «una comprensión de lo mucho que necesitamos cuidar nuestro planeta y lo mucho que necesitamos aprender a expandir nuestra conciencia».

«Creo que el mundo se está convirtiendo en un lugar más abierto», añadió Demi Lovato. «Lentamente, pero con seguridad, creo que estamos progresando. Y poco a poco lo estamos consiguiendo. Pero, ya sabes, ¡cualquier progreso es un progreso!».

