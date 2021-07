La artista estadounidense Demi Lovato se ha convertido en los últimos tiempos en un miembro más del colectivo LGTBI+. La cantante hace poco se declaró género no binario. Básicamente significa que no se siente ni hombre ni mujer. A parte de esto la artista también habló abiertamente de su orientación sexual y añadió que se declaraba pansexual. Esto otro viene a ser lo mismo que bisexual ya que se sienten atraídos por los dos sexos.

Desde hace unas cuantas semanas ha crecido los rumores sobre la posible relación que pudo haber surgido entre Demi Lovato y Noah Cyrus, la hermana de la conocida cantante Miley Cyrus. Según las especulaciones ambas cantantes se conocieron hace unos meses en la grabación del tema ‘Easy’ en el que la joven Cyrus participó. El tema corresponde al recopilatorio de su último álbum, ‘Dancing with the Devil …the Art of Starting Over’.

Probablemente la química nació en el set de rodaje y a partir de ahí las dos artistas han decidido darse una oportunidad para conocerse y estar juntas. Una fuente anónima confesó a Page Six, un medio de entretenimiento estadounidense, que ambas «están muy unidas» y sugirió que probablemente estén empezando una nueva aventura.

Sin embargo, hasta el momento todo eran rumores pero ahora podemos confirmar que existe una relación ya que la pareja fue vista de la mano. Fueron fotografías por Six Flags Magic Mountain en California. Cuando vieron las cámaras trataron de ocultar sus caras para no ser reconocidas pero fue inútil ya que finalmente fueron captadas. En las primeras fotos que captaron de ambas aparecen cogidas de la mano, sin embargo, en las siguientes fotografías se soltaron y mantuvieron un poco de distancia mientras se tapaban la cara.