Demi Lovato lanza un adelanto de ‘29’, su próximo single

Demi Lovato ha vuelto y lo ha hecho por todo lo alto. La artista estadounidense regresó a la música el pasado 10 de julio con la canción Skin of my teeth, el primer adelanto de su esperado nuevo álbum de estudio, Holy Fuck que verá la luz el próximo viernes 19 de agosto.

Tal y como ella misma ha explicado en varias ocasiones, Holy Fuck se trata de un disco totalmente diferente, renovado y con el que Demi Lovato pretende demostrar la madurez adquirida durante este tiempo, tanto a nivel personal como a nivel profesional.

De esta forma, con este nuevo disco, la artista cierra la puerta a esa música pop que cantaba desde sus inicios en la música para dar paso a un estilo muy rockero, más canalla y underground. Un estilo musical con el que se identifica en este momento de su vida, tal y como se ha podido ver en los adelantos musicales que ya ha lanzado.

Tras el lanzamiento de Skin of my Teeth, la artista publicó varias canciones como adelantos, Skin Of My Teeth y Substance, han sido dos de ellas. Además, a través de sus redes sociales ha publicado algunos adelantos de canciones que todavía no han visto la luz.

El último adelanto, lo ha publicado a través de su cuenta de Tik Tok y todo apunta a que podría tratarse del single promocional del álbum. Concretamente, la canción lleva por nombre 29, y sus fans no pueden esperar a que vea la luz en su versión de estudio.

“Finalmente 29 / Divertida como eras en ese momento / Pensé que era un sueño adolescente, solo una fantasía / Pero fue ¿Es tuyo o era mío?/ 17, 29”, dice la letra de esta canción, que sus fans piden a gritos que lance cuanto antes.