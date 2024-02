Delaporte sorprende en ‘La Resistencia’ con la pregunta del sexo: «Si estáis enganchados como dos conejos…»

La Resistencia arranca la semana con la visita del grupo Delaporte, uno de los dúos de música electrónica que se están haciendo un hueco en la industria musical en los últimos años con sus temas. Allí, los componentes del grupo no han dudado en hablar del mundo del sexo y de cómo lo entienden, tanto que han provocado la reacción de David Broncano a la hora de las clásicas preguntas del dinero y las relaciones sexuales.

Sandra Delaporte y Sergio Salvi han demostrado saber cómo funciona el humor del programa de Movistar Plus+ y han dejado grandes momentos en su visita. El primero de ellos cuando le han dado un regalo al presentador nada más comenzar la entrevista.

De cutre nada que hay peña que paga miles de dólares en subastas por AIRE. Buscad en Google, que flipáis. Eso sí, una tos de Grison son 30 o 60 euros, depende. No lo abráis hasta la próxima visita, @Delaportemusic, que esperemos que no sea dentro de otros 5 años ❤️ pic.twitter.com/Xf579Apura — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) February 19, 2024

La cantante le entregaba un bote misterioso en el que aparentemente no había nada, pero le pidieron que lo abriera y lo oliese. Tras sospechar que pudiera ser un pedo guardado, Broncano probó suerte y acertó a decir de lo que se trataba: «Huele a Nápoles».

No era muy complicado, ya que el músico del grupo es de allí, por lo que acertó sin grandes esfuerzos. El momento más divertido ha sido cuando el presentador ha tratado de hablar en Italiano con la madre de Sergio, demostrando que lo domina igual que el catalán, es decir, que no sabe hablarlo y se inventa todo lo que dice.

Delaporte responde a las preguntas sobre sexo de La Resistencia

Llegados a ese momento, el dúo ha tenido que responder a cuántas relaciones han tenido a lo largo de los últimos 30 días. Aunque muchos puedan pensar que son pareja, solo son amigos y compañeros de proyecto musical, por lo que cada uno ha tenido que dar sus propios datos y hacer sus cálculos.

Sandra no ha tardado en dar rodeos acerca de este tema alegando que no «sabe» cómo contarlo. En ese momento ha comenzado a contar una experiencia vivida hace solo unos días, para intentar sacar un dato más concreto: «Si tú quedas con un ‘crush’ durante un fin de semana y suceden muchas cosas constantemente, ¿eso cómo se cuenta?». Ahí ha comenzado a explicar que durante todo un fin de semana pasaron cosas, aunque no siempre tenían sexo clásico.

«Si estáis enganchados como dos conejos, si no se llega a liberar el enganche…», ha bromeado Broncano. Pero la cantante estaba dando una respuesta mucho más serie de lo que él se pensaba, ya que se refería a momentos de intimidad, algo que ella también considera sexo, algo a lo que acordaron que podría ser «como una unión mística». Aunque sin dar un dato concreto, ha dicho que ha recurrido a la masturbación «muchas veces» porque vive «sola en un pueblo».

Follar no es solo penetración, hay que empezar a sacar nuevas puntuaciones porque TODO SUMA en el sexo.@Delaportemusic pic.twitter.com/5gcFln8KEm — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) February 19, 2024

Sergio, el 50 % de Delaporte, ha ido más al grano y ha querido dejar claro que, según su opinión, sexo se le debería llamar «a todo». «No es metesaca, son los cariñitos… Es que me gusta tanto», ha añadido Sandra para dejar claro que esos momentos también forman parte del sexo y que no habría que olvidarlos y dejarlos de lado.

Sin dar un número, el italiano ha dejado claro que ha tenido un buen mes debido a que tiene pareja. «Tiene novia, tiene suerte», ha dicho su compañera ante las cámaras de La Resistencia.