Falete se convirtió en el invitado especial el pasado sábado 4 de marzo durante el programa Déjate querer presentado por Paz Padilla. Además, de hablar sobre su enfermedad, quiso darle una bonita sorpresa a su madre quién está pasando por un mal momento.

«Últimamente está de capa de caída, se preocupa más por los demás que por ella, está apática, perdiendo esa alegría que siempre ha tenido», explicó. Además, quiso dedicarle otro bonito mensaje: «Es el momento de quererte y de que empieces a disfrutar para estar bien, contenta y nosotros te tengamos muchos años aquí disfrutándote. Quiero que luches por ti misma», le recordó muy emocionado.

El artista nació cuando su madre apenas tenía 15 años, además, vino al mundo con una parálisis branquial y una lesión en la clavícula que experimentó durante el parto y fue la causante de la minusvalía que tiene en su hombro derecho y le dificulta así mover el brazo: “Mi madre tenía 15 años y yo pesaba casi seis kilos, ella engordó casi 45 kilos durante el embarazo”, comenzó contando.

“Era enorme, al sacarme después de varias horas intentándolo me hice daño en la clavícula y tengo una parálisis branquial. La tengo obviamente desde el nacimiento, es una enfermedad que afecta sobre todo a la movilidad”; explicó ante Paz Padilla, quién se mostró muy sorprendida al escuchar tal anécdota.

A pesar de todo, Falete nunca ha sentido ningún complejo de inferioridad ni se ha sentido mal consigo mismo: “Afortunadamente no sé lo que es esa palabra. Invito a toda la persona que lo tenga o lo sienta que sea valiente y le diga no a esa palabra. Que no le dé cabida en su vida. Nunca me he sentido rechazado. Ni en la escuela, ni en la familia, que es lo que principalmente importa. Todo lo contrario», aclaró muy agradecido de la familia y la vida que le ha tocado.