‘El debate de las tentaciones’: Naomi se sincera tras la deslealtad de Adrián

Telecinco emitió este martes una nueva entrega de El debate de las tentaciones. Tras los acontecimientos ocurridos en el último programa de La isla de las tentaciones, Naomi y Keyla, estuvieron presentes en el plató para analizar todo lo ocurrido.

Naomi visitó el plató de El debate de las tentaciones después de salir a la luz la deslealtad de Adrián, al besarse con Keyla en el último capítulo del programa. La concursante recordó cómo lo vivió en aquel momento, y aseguró que había sido uno de los momentos más duros que recuerda.

La concursante pudo ver en directo el primer minuto del próximo programa. Tras ver las imágenes, Naomi expresó que a día de hoy aún le duele «porque para mí un beso era imperdonable, cuando lo vi en la hoguera es el momento más duro que he vivido en mi vida».

La concursante también recordó lo difícil que fue para ella la hoguera del próximo lunes. «Iba preparada porque sabía lo que iba a ver, yo hacía mis cálculos, pero en el fondo no. Me autoconvencía de que iba a verlo para que me doliera menos, pero creía que no era capaz», señaló.

A pesar de ser una persona fuerte, Naomi reconoció que fue muy duro y que realmente no se lo esperaba: «Sentí que se me había roto el corazón a mil pedazos, yo con todas mis exparejas he sido yo la que he dejado la relación o mutuo acuerdo, nunca me habían roto el corazón, fue muy heavy, lo pasé muy mal», expresó la concursante.