David Cereceda, ex pareja de Juanma García (‘La casa de tu vida’) reacciona a su repentina muerte

David Cereceda, ex pareja de Juanma García, ha hablado después de conocer la repentina muerte de su ex, con el que se convirtió en el año 2004 en ganador de La casa de tu vida. Ambos participaron en el reality siendo una de las primeras parejas homosexuales que lo hacían en un espacio de gran audiencia, convirtiéndose rápidamente en iconos del colectivo. La muerte del andaluz se supo el pasado jueves, pero no ha sido hasta el pasado fin de semana cuando se desveló el motivo, algo que confirmó un familiar cercano a Telecinco, donde se emitió el programa que les catapultó a la fama. Pese a conseguir una casa, lo cierto es que su relación se comenzó a resquebrajar cuando parecían haber cumplido su sueño, aunque el premio terminó siendo un problema económico, por eso tuvieron que venderla meses despues de su ruptura.

Apartado por completo de la vida pública, este familiar ha explicado que «llevaba un año en Badajoz. Vino por amor y a empezar una nueva vida, aunque hacía tres meses que vivía solo porque le gustaba su espacio». Todo parecía marchar bien, tanto que estuvieron comiendo juntos el sábado 7 de septiembre, pero no fue hasta el domingo cuando comenzó a sospechar de que algo malo estaba pasando ya que no contestaba a sus llamadas. Ante la incertidumbre decidió acercarse a su casa, pero tampoco le abría la puerta, por lo que decidió recurrir a los bomberos para poder entrar. Allí lo encontraron en coma. «Tenía neumonía y le cogió al corazón y al pulmón. Estuvo cuatro días en la UCI hasta que ayer falleció a las siete de la tarde», anunciaba el pasado viernes a la web Outdoor, uno de los portales de Mediaset.

Pero el familiar de Juanma, que no ha querido desvelar su identidad, no ha sido el único en hablar de esta terrible noticia. David Cereceda, su pareja durante el paso por televisión, ha hablado para el programa Socialité. «Una pena, la verdad. Estuvimos juntos dos años y la verdad es que ya no teníamos relación», ha comenzado diciendo.

Antes de alejarse de los medios y volver a su vida, la pareja era habitual de programas como A tu lado o Crónicas Marcianas, donde contaron su ruptura ante las cámaras. «Él me dejó a mí por el simple hecho de lo de la operación. Él quería operarse y yo le decía que no, que se pusiera a régimen. Él insistió en la operación y su familia le apoyaba, lógicamente le animaron. Yo no estaba a favor de eso. Sí que es verdad que desde que se operó no quedó bien, a raíz de eso que se hizo él no reaccionó bien, yo no sé, no sé…», ha recordado David.

«En aquella época éramos personas de la calle, nunca habíamos pisado la televisión y el concurso pues era una ilusión para nosotros. No es como ahora. Nosotros realmente éramos dos personas de calle», ha detallado David sobre su salto a la fama.

«En aquella época éramos personas de la calle, nunca habíamos pisado la televisión y el concurso pues era una ilusión para nosotros. No es como ahora. Nosotros realmente éramos dos personas de calle», ha recordado David de los años en los que fueron estrellas y eran conocidos para todo el mundo.