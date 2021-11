Este martes, David Broncano volvió a ser multado por la policía. El presentador de ‘La Resistencia’ sufrió una nueva amonestación por una infracción de tráfico, tal y como anunció la cuenta de Twitter del programa y más tarde confirmó él mismo.

No es la primera vez que Broncano es sancionado por la policía municipal de Madrid. El popular presentador ya fue sancionado por cuatro infracciones de tráfico con el servicio de bicicletas públicas ‘BiciMad’, así como también por no llevar pasada la ITV de su coche.

«Pagaré la multa, pero de verdad que no hago nada más que caballitos con el patinete. Ahora dicen que no se puede hacer, pero es que está guapísimo», afirmó en el programa cuando una persona del público mostró su imagen con la policía.

Otra vez 🤦🏻♂️ pic.twitter.com/HeTPPyMVY2 — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) November 16, 2021

A pesar de que tenía la esperanza de no haber sido visto por nadie, debido a que le multaron por la mañana muy temprano tal y como aseguró en ‘La Resistencia’, a los pocos minutos su imagen con la policía ya estaba colgada en Twitter.

“Me han parado 40 segundos a las 9:30 horas de la mañana. Ha sido en la Cuesta de San Vicente, ni un alma. Pensaba que nadie se había enterado», explicó. «A los cinco minutos veo en mi propio programa un tuit: ‘Otra vez poniéndole multas’. Dios mío…” afirmó entre risas.

David Broncano explicó que los policías habían sido muy amables: «Me han dicho que no me pueden estar parando todos los días, por favor, que parara con el patinete ya. Pero de verdad que he ido con mucho cuidado, no había nadie, yo qué sé…». Y añadió: “Hablaré con el Ayuntamiento, pagaré lo que tenga que pagar y aquí no ha pasado nada».