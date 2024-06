El pasado lunes 3 de junio pudimos disfrutar de una nueva entrega de La Resistencia presentada por David Broncano. De esta manera, recibió en plató al reconocido actor y humorista Berto Romero. Entre otras cuestiones, se sinceró sobre sus proyectos personales mientras que recibió alguna propuesta que no dejó indiferente a nadie.

En un momento dado de la entrevista, David Broncano dio el paso de dejar sin palabras a su invitado: «A mí me gusta la posibilidad de ofrecerte aquí para explorar nuevas cosas». En un primer momento, el humorista aclaró que él ya había probado «ciertas cosas». Es más, en sus anteriores visitas al programa, había aceptado hacer frente a varios retos de lo más curiosos.

A pesar de todo, David Broncano no dudó en seguir adelante con su plan: «Una, que te traigo una ensalada César y te la tienes que comer entera. Dos, siguiendo una saga, bebiendo agua del suelo y de la mano, ahora de una bandeja de horno», explicó el presentador de La Resistencia, dejando sin palabras a su invitado.

Cada vez que viene @Berto_Romero, Broncano le lleva al límite. Lo que no entiendo es que siga viniendo. Si sabe que un día se le va a pegar con un alargador y un palo #LaResistencia pic.twitter.com/eONi0hBTTh — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) June 3, 2024

En esta ocasión, Berto Romero no dudó un solo segundo en negarse a aceptar uno de esos retos: «No voy a beber agua». Lejos de que todo quede ahí, entre risas, añadió algo más: «Antes me deshidrato que beber agua de donde te salga a ti de los cojon**». Como no podía ser de otra manera, David Broncano insistió en que lo hiciera.

Es más, quiso darle más detalles sobre el reto: «Hemos pensado dos opciones: la bandeja de horno de metal negra o la otra, más delicada, en la bandeja de rejilla». Fue entonces cuando el humorista quiso dejar claro que no iba a ocurrir ni una cosa ni la otra, bajo ningún concepto. Además, también se negó en rotundo a comerse la ensalada César.

«Ya he venido comido, te lo agradezco», aseguró, añadiendo lo siguiente: «Te la metes por el cul*». De fondo, el equipo del programa estaba preparando las bandejas de horno por si, en algún momento, el invitado de la noche cambiaba de opinión y le apetecía beber agua de ahí. Algo que, desde luego, era complicado que ocurriese.

Jaime Caravaca, ex colaborador de La Resistencia, ha sido agredido en un show

El humorista se encontraba actuando en un local de Madrid cuando se produjo la agresión. Todo comenzó días antes, cuando Jaime hizo un comentario en redes sociales sobre el hijo de Alberto ‘Pugilato’. Éste, lejos de quedarse de brazos cruzados, se personó en el sitio donde actuaba para enfrentarse a él, cara a cara.

El comentario en cuestión era el siguiente: «Nada ni nadie podrá evitar la posibilidad de que sea gay, y de mayor se harte de mamar p*lla de negro. Y de negro obrero, nada de futbolistas. Qué sabio es el tiempo, toca esperar». De esta forma, el padre del pequeño acudió a un show de Jaime Caravaca y subió al escenario mientras preguntaba al humorista si sabía quién era. Sin mediar palabra, le pegó un puñetazo «por los comentarios pedófilos que ha hecho sobre mi hijo». Y añadió: «Di esos comentarios sobre mi hijo, basura».

Lejos de que todo quede ahí, Alberto ‘Pugilato’ fue mucho más allá: «¿Crees que mi hijo le iba a comer a un negro la p*lla? ¿Con tres meses?», se ve que le grita mientras el humorista no dice nada. «¿Ahora qué? ¡Dímelo a la cara, aquí y ahora!». Al ser consciente de que estaba en mitad de un show, quiso pedir disculpas a los asistentes: «Lo siento, os pido perdón, soy únicamente un padre que defiende a su hijo».