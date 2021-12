Danna Paola cambia radicalmente su look para empezar el 2022 con totalmente renovada. Además, ha compartido una reflexión sobre lo que ha vivido en este año.

La cantante mexicana ha decidido cambiar de imagen y ha apostado por volver a su color natural. La estrella mexicana ha dejado el color rubio a un lado y vuelve al castaño con la que la conocimos. La actriz que muchos conocimos por su papel en ‘Élite’, anunciaba este cambio de look en las historias de su cuenta de Instagram.

La artista ha decido apostar por una larga melena de color chocolate y, además, ha querido añadir una de las tendencias de este año, el flequillo que le cubre toda la frente y le queda de maravilla.

La cantante ha compartido una sesión de fotos que se ha realizado nada más terminar la peluquería. “Back to basics…Back to my real soul. Hello Brunnette. Bye bye 2021. This bitch is back”, escribía la artista junto a las fotos.

Además, a través de las historias de Instagram, Danna Paola ha hecho balance de cómo ha sido su 2021. La joven ha descrito que ha sido un año de aprendizaje, pero también de “malos momentos, decepciones, incertidumbres y desmotivación”.

Tal y como asegura la cantante, ha tenido que crecer internamente debido a las circunstancias. “Los últimos meses viví en una constante ansiedad y muchas dudas sobre mí y mi camino con mi carrera”, ha continuado explicando la mexicana. “Gracias a dios tuve la suerte de tener a mi familia y a personas en mi vida que me aman como soy y creen en mí”, escribía Danna Paola. Para terminar, la joven ha explicado que está más fuerte que nunca y preparada para todo lo que se viene en el 2022.