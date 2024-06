Dakota Tárraga confiesa su nueva vida haciendo contenido para adultos: «Estoy ganando mucho dinero»

Dakota Tárraga parece estar alejada de los medios de comunicación después de saltar a la fama gracias a programas como Hermano mayor, Supervivientes y Solos, pero tiene una explicación. La valenciana está centrada en su faceta como creadora de contenido erótico en la red y dice estar triunfando.

Esa etapa parece quedar atrás y ahora ha tomado el rumbo de Onlyfans, página en la que decenas de famosos han encontrado el lugar para conseguid dinero compartiendo fotos y vídeos de alto voltaje. Ex participantes de otros realities, hijos de famosos y streamers consiguen llenar sus cuentas con cientos de miles de euros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por dakota tarraga (@dakota_tarraga)

Tras pasar por un espectacular cambio físico gracias a varias operaciones estéticas y una rutina de ejercicio, ahora luce un cuerpo con el que se siente mucho más segura y con el que cree que puede triunfar en este mundo. Liposucción, abdominoplastia y aumento de pecho son solo algunas de las operaciones que le han llevado a tener la imagen que luce actualmente. Ha sido desde que ha visto a otras ex concursantes de realities triunfar en la plataforma cuando ha decidido emprender este camino.

«Estoy buenísima y lo peto», ha dicho a María Verdoy en su intervención en el programa que se estrenaba este lunes en la tarde de Divinity. Lo cierto es que por el momento la alicantina tiene casi 10.000 seguidores en su cuenta de Onlyfans, aunque hay que destacar que por ahora sus contenidos son gratuitos.

¿Cuánto gana Dakota Tárraga con sus contenidos eróticos?

«Es una faceta nueva. Estoy ganando mucho dinero, aunque también he perdido mucho dinero porque tenía que haberlo hecho mucho antes», ha contado. Pese a ser insistida en dar una cantidad más concreta, la ex participante de Supervivientes prefiere guardarse el dato: «De dinero no se habla, pero me compensa; de lo contrario, no lo haría».

Pese a tener muchos de sus contenidos gratuitos, en esta página es posible ganar dinero por enviar fotos exclusivas y vídeos personalizados y enseñando mucho más, por lo que es de esperar que sea así como pueda estar ganando grandes cantidades. En su caso, tener acceso a ese tipo de contenidos tiene un coste de aproximadamente 15 dólares por dos fotos, cantidad que sube a 50 dólares por dos vídeos.

Aunque está comenzando, lo cierto es que se trata de un camino en el que muchos han conseguido hacerse de oro. El mejor ejemplo es el de Amouranth, la mayor estrella de esta red social y la que más dinero acumula con sus vídeos. Tal y como comentó a comienzos de año, la norteamericana ha ganado más de 57 millones de dólares con sus vídeos sexuales desde 2020 y hasta 2023.

Abre la puerta a un regreso a Supervivientes

Su paso por Honduras dejó huella gracias a su naturalidad y a que no se callaba nada, por lo que muchos ven con buenos ojos que regrese como concursante de Supervivientes All Stars. «Me gustaría participar. Todo hay que hablarlo. Mucha gente quiere que vaya, pero no me han llamado», ha contado al ser preguntada sobre este tema.

Como no podía ser de otra manera, también ha querido hablar de Pedro García Aguado, el que fuese su mejor apoyo en el programa Hermano Mayor, de Cuatro. Pese a que desde hace meses se habla de que no está al 100 %, el ex deportista ya está en la recta final del programa y tras la expulsión de Aurah, Miri y la salida de Ángel Cristo, se ha convertido en uno de los candidatos a la victoria. «Lo está haciendo genial. Ha perdido las formas en algún momento, pero el concurso hay que vivirlo. Es normal», ha dicho Dakota Tárraga.