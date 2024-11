El pasado miércoles 27 de noviembre, los espectadores de Ni que fuéramos pudieron disfrutar de un nuevo programa presentado por María Patiño. Entre otras tantas cuestiones, fuimos testigos de cómo Belén Esteban no dudó un solo segundo en afrontar uno de sus mayores miedos: volver a coger el coche. Desde que tuvo el accidente en el que se rompió la pierna, la de Paracuellos dejó de conducir. Fue algo que, en un principio, restó importancia pero una vez han pasado los años se ha dado cuenta de que era absolutamente incapaz de volver a manejar un coche. Es por eso que el programa dirigido por David Valldeperas le propuso un reto: volver a la autoescuela para recibir unas cuantas clases y, de esta forma, recuperar ese hábito que tenía y que tanta libertad le proporcionaba. Como no podía ser de otra manera, la de Paracuellos aceptó. ¡Y lo hizo de forma excepcional!

Pero Belén Esteban no solamente fue protagonista por haber recibido en directo una clase para quitarse el miedo a conducir, sino también por otra cuestión. Debemos tener en cuenta que la colaboradora de Ni que fuéramos jamás ha tenido reparos a la hora de hablar de sus tatuajes. Es más, hace unas cuantas semanas, durante la emisión del programa se tatuó la palabra Je t’aime. En la entrega del pasado miércoles, la de Paracuellos se pronunció sobre uno de sus tatuajes más famosos. Como no podía ser de otra manera, se trata del Toro de Osborne que tiene en el glúteo derecho. En un momento dado de la tarde, Kiko Hernández se dirigió a su compañera: «Escúchame, sólo esto, el toro que tú tienes tatuado…», comenzó diciendo el tertuliano, pero se vio interrumpido por Belén Esteban: «Es la vaca Milka». Una expresión que desató las carcajadas entre todos los colaboradores de Ni que fuéramos.

«Pero, ¿por qué es la vaca?», preguntó María Patiño, por lo que Belén respondió: «Porque llevo tantos años que se me está yendo el color y ahora en vez de estar negro se me ha aclarado». Acto seguido fue más allá, refiriéndose a Kiko Hernández: «Al cabronazo este le digo que es la vaca Milka y se descojona».

No es la primera vez que Belén Esteban llama «vaca de Milka» a su tatuaje del toro

Durante su paso por Late Xou de Marc Giró, la colaboradora de Ni que fuéramos mencionó ese tatuaje, que se hizo hace varios años durante su relación con Jesulín de Ubrique. De esta manera reconoció que, con el paso de los años, ese dibujo original ha sufrido un considerable cambio: «Llevo un toro, que más bien parece ‘la vaca de Milka’», comentó la de Paracuellos a Marc Giró.

«No me lo he retocado y por eso está blanco», añadió la invitada de Late Xou, alegando que no se ha hecho ese retoque porque estaba bastante «harta» de vérselo. El presentador del programa de RTVE no tardó en lanzar una pregunta: «¿En el culo llevas un toro que ahora parece la vaca de Milka? ¡Pues mejor!».

¿Se retocará Belén Esteban el tatuaje?

Por el momento, no está en sus planes. En más de una ocasión ha reconocido que no le importaría hacérselo en directo, durante la emisión de Ni que fuéramos, al igual que se tatuó la palabra Je t’aime. Pero, hasta la fecha, no se ha confirmado cuándo lo hará. Lo más probable es que sea de cara a primavera o verano, cuando haga mejor tiempo. Al fin y al cabo, en la zona en la que lo tiene, tendrá que tatuarse sin pantalón y, por lo tanto, con un bañador puesto.