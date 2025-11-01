El curioso crossover entre ‘Lost in Love’ y ‘Una nueva vida’ que nadie esperaba

Poco a poco, y con el paso de los años, las producciones turcas han adquirido una gran importancia en nuestra parrilla televisiva. Y es que, independientemente de la cadena, han logrado conquistar a la audiencia con sus historias. Diversas tramas que han ocupado la franja horaria de cadenas como Antena 3, Nova y Divinity. Pero, recientemente, los espectadores han sido testigos de un hecho bastante inusual en este universo audiovisual. Y es que, un mismo personaje ha aparecido en dos producciones diferentes. Una situación que ha pillado a todos por sorpresa y que une a Lost in Love con Una nueva vida.

Mediaset España y Atresmedia han fusionado sus universos gracias a sus ficciones. Pues, como es bien sabido por la audiencia, Antena 3 es la encargada de emitir Una nueva vida en la noche del domingo. Por su parte, Divinity ha cautivado a su público con Lost in Love, la cual ya finalizó su emisión en el mes de septiembre. Ambas series forman parte de la productora turca OGM Pictures. Por ello, no es de extrañar que los altos cargos hayan querido sorprender con un crossover. Pero, ¿cuál ha sido el personaje que ha aparecido en ambas ficciones? ¡Te lo contamos!

Los espectadores que han visto Lost in Love lo reconocerán rápidamente. Y es que, Kont Ziya, abuelo de Mete en la serie, ha aparecido en la trama de Una nueva vida. Tal y como se ha podido ver, el pasado domingo, 26 de octubre, Kont Ziya es llamado a intervenir por Halis Korhan. En el capítulo 59 de la serie, se pudo ver cómo se encuentra desesperado porque su hijo Orhan está en prisión.

De esta manera, y aunque no le hace nada de gracia la situación, recurre a la única persona que sabe que le puede ayudar. Una decisión que no es fácil de tomar, pues es su mayor enemigo. ¿Cuál será el papel del abuelo de Mete en la producción que emite Atresmedia? Muy pronto lo descubriremos.

¿Cuándo se emite ‘Una nueva vida’, la serie de Antena 3?

Como los seguidores de la ficción saben muy bien, cada domingo se emite una nueva entrega en Antena 3. Un episodio que comienza su emisión a partir de las 22:00 horas (hora antes en las Islas Canarias). Asimismo, para verlo tan solo hay que sintonizar la televisión y poner el canal líder de Atresmedia. Pero, en el caso de no disponer de este dispositivo, también se puede ver gracias a la web de atresplayer.

Si todo marcha según la programación actual, Antena 3 emitirá el final de Una nueva vida en el verano del 2026. Como es de esperar, todavía no hay fecha exacta para la emisión del capítulo final. Eso sí, ya adelantamos que todavía quedan muchos capítulos por delante. ¡No te puedes perder los próximos capítulos de Una nueva vida!