La curiosa reacción de una soltera de ‘First Dates’ al saber que su cita quiere tener cuatro hijos

First Dates continúa abriendo las puertas de su local con el objetivo de recibir a sus nuevos participantes. El popular show de citas a ciegas se ha convertido en la apuesta favorita de muchos solteros a la hora de encontrar el amor. Un encuentro donde los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a participantes como Alejandro.

El joven, de 26 años, fue el primero en llegar al restaurante de Cuatro. Fue entonces cuando fue recibido por el propio Carlos Sobera, a quién le contó que su gran pasión es el póker y estaba intentando profesionalizarse. «Durante la cuarentena apareció el póker en mi vida y me enamoró», confesó.

La cita de Alejandro fue Gisela, una joven catalana de 22 años, que se presentó como una mujer muy sarcástica. «A veces no tengo ganas de hacer nuevas amistades y a veces me muestro más abierta», afirmó. El primer encuentro entre la pareja de solteros fue un poco contradictorio. Pues, mientras el soltero confesaba que su cita le parecía «muy guapa», ella no opinaba lo mismo.

«No es mi prototipo. No se parece mucho a los tíos con los que suelo quedar», confesó Gisela. A pesar de ello, la pareja de participantes se trasladó hasta la mesa con el objetivo de conocerse mejor y descubrir si compartían algún gusto o afición en común.

Pero, las disputas entre ambos comenzaron cuando Gisela le contó que era vegana. Ante ello, Alejandro le dijo que él no podría porque el sabor no es el mismo. Además, le contó que un amigo suyo tuvo que dejar de ser vegano porque sufrió una bajada de defensas. «Eso no es culpa de ser vegano, eso es porque no comes bien», opinó la joven.

Alejandro confiesa a su cita de First Dates que quiere ser padre de cuatro hijos

Gisela y Alejandro no tardaron en contestarse de manera tajante, pues tenían pensamientos muy diferentes. Eso sí, a pesar de estos momentos de tensión, ambos afirmaban que se lo estaban pasando muy bien. «Me gusta que se le pueda llevar la contraria a una persona sin que se ofenda o sin que te insulte», señaló Gisela.

Pero, el impacto para la catalana llegó minutos después, cuando el soltero le dijo que le gustaría tener una familia numerosa. Eso sí, aunque todavía es muy joven, sabe que quiere tener cuatro hijos con su próxima pareja. «Me amputo las dos piernas, sin anestesia. A mi un niño ya me parece insufrible, cuatro ya…», opinó la joven.

Asimismo, y aunque todo parecía indicar que los solteros apostarían por irse solos a casa, terminaron sorprendiendo al equipo de Cuatro. La tensas contestaciones y los diferentes puntos de vista motivaron a los participantes a querer seguir conociéndose fuera del programa. Por ello, en la decisión final de First Dates, Alejandro y Gisela no dudaron en darse un mutuo «sí» a un segundo encuentro.