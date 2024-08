El sueño de Joan Laporta: Nico Williams jugará en Montjuic… con la camiseta del Athletic

Era el gran anhelo de Joan Laporta en este mercado de fichajes, pero finalmente la dura realidad le obligará a ver a Nico Williams jugando con el Athletic Club en el primer partido de su equipo en su estadio. El Barcelona inaugura el Olímpico de Montjuic por segunda temporada consecutiva este sábado a las 19:00 horas en el duelo que les medirá al campeón de la Copa del Rey, en el que se encuentra una de las estrellas de la Liga de nuestro país, que finalmente se quedará en el club de su vida y no lucirá la camiseta azulgrana.

El Barça no llegó a los 60 millones de euros que marcaba la cláusula de Nico Williams y se tuvo que conformar con el fichaje de Dani Olmo, que a pesar de costar 55 kilos ha contado con la ayuda del Leipzig para pagarlo a plazos. Este sigue sin ser inscrito y no podrá jugar ante el Athletic, pero quien sí que estará es el extremo que enamoró a toda España durante la Eurocopa en Alemania.

Nico tan sólo jugó 18 minutos en la primera jornada ante el Getafe en San Mamés, por lo que llega fresco y preparado para deslumbrar a la que pudo ser su afición, pero que por la escasez económica en la que está instalada el Barça no lo será. En cambio, tendrá la oportunidad de continuar brindando un espectáculo semanal a los seguidores vascos en la Catedral y allá por donde pase de los campos españoles.

La previa del partido estuvo marcada, en cierta parte, por la llegada de Nico Williams a Montjuic. Su entrenador, Ernesto Valverde, fue preguntado por este asunto y aunque nunca se ha llegado a mojar mucho al respecto, sí que tuvo una inteligente respuesta cuando le cuestionaron si podrá actuar con normalidad al ser el centro de atención.

Valverde le quita hierro al asunto de Nico Williams

«Yo le veo muy bien, entrenando ya con el equipo con total garantía y no veo ningún problema en ese sentido. Es posible que haya habido ruido en todo este tiempo, que lo ha habido, pero es ruido nada más, hay que separar un poco lo que es importante de lo que es accesorio. Ha servido para llenar muchos periódicos y muchas tertulias, pero aquí tenemos que jugar un partido y no creo que nos tenga que afectar a nosotros en nada más», zanjó Valverde en rueda de prensa.

El ex jugador insistió en que lo que ha pasado con el internacional no es «ninguna novedad en el mundo del fútbol». «Nico ha venido a entrenar, está con nosotros, contento y le vemos bien. Esto no es nada que no vaya a ocurrir pasado mañana, dentro de una semana y dentro de seis meses, ya sabemos cómo es esta película», trató de explicar, al tiempo que advirtió que si se trabajan estas situaciones «desde un punto de vista natural no es para tanto» todo lo que se genera.

«Hay manía con la historia esta. Hay muchas veces que el chicle se puede estirar, se estira, pero hay un momento en que vamos a soltar ya todo esto, ¿no?», replicó ante una nueva pregunta por lo acontecido con el menor de los hermanos Williams. «Uno no es ajeno a lo que se comenta. Tú cuentas con todos los que están y yo confiaba en que Nico viniera aquí, y al final ha venido como todos los demás. No he tenido ninguna duda en ese sentido. Hablamos con él, vino contento, se cogió el número 10 y ya está», aseveró.

«Es verdad que Nico ha brillado mucho en la temporada pasada, luego ha llegado a la Eurocopa y ha brillado también, pero hay que saber también que en esos torneos internacionales o esos momentos puntuales cuando uno está bien, siempre todo alcanza más resonancia, pero también hay que tener en cuenta que se ha enfrentado a esas situaciones y ha respondido bien. No sé cuál es el techo de Nico y esperamos que sea todavía mucho más alto», alabó Valverde del canterano.

El entrenador del conjunto vizcaíno tampoco cree que el extremo vaya a tener un mal recibimiento por la afición blaugrana. «He jugado muchos partidos en Montjuic y garantizo que no es el campo más caliente del mundo, más que nada por la distancia», advirtió, recalcando que será «un partido normal» y que «el público estará con ganas de ver al Barça porque jugarán en su casa».