Colas en Zara Home por esta vajilla de estilo ‘vintage’: con motivos florales y por sólo 5,99 €

Zara es como todos sabemos, el gigante de la moda en España. Pero lo cierto es que Inditex acertó cuando en su día lanzó la variante para el hogar con Zara Home y que ya se ha consolidado como una de las tiendas de decoración más exitosas y cuyos productos son siempre los más buscados. Lo que encontramos en Zara Home no sólo respira elegancia, sino que además mantiene una relación calidad-precio inmejorable, lo que la convierte en un destino ideal para quienes buscan piezas únicas. Desde textiles hasta pequeños elementos decorativos, cada producto en Zara Home cuenta con un estilo distintivo y sofisticado que elevan el aspecto de nuestros hogares. Y entre sus piezas más codiciadas, destacan sus vajillas, que se han convertido en un objeto de deseo para los amantes de la decoración de interiores y en concreto, una vajilla de loza de estilo ‘vintage’ que además resulta de lo más económica.

Dentro de la amplia oferta de Zara Home, existe como decimos, una vajilla que ha capturado la atención de todos y que ha desatado auténticas colas en las tiendas. Inspirada en el estilo romántico y recordándonos a las que vemos en series como ‘Los Bridgerton’, esta vajilla de estilo ‘vintage’ de Zara Home con motivos florales nos transporta a una época de elegancia y sofisticación. Pero además de lo bonita que resulta, su precio es simplemente irresistible. Por solo 5,99 €, puedes llevarte a casa un plato que parece sacado directamente de un cuento de hadas. No es de extrañar entonces, que en plena tendencia por todo lo que sean elementos decorativos con aire nostálgico, esta vajilla sea uno de los productos más buscados del momento. Y lo mejor de todo es que esta vajilla de loza, conocida como la vajilla Lirios, no solo es preciosa sino también práctica. Disponible en cuatro modelos distintos, ofrece versatilidad para todo tipo de ocasiones. Toma nota entonces, y no la dejes escapar antes de que se agote.

Colas en Zara Home por esta vajilla de estilo ‘vintage’

Como adelantamos, la vajilla Zara Home que tiene estilo ‘´vintage’ y que ya arrasa en todas sus tiendas, tiene cuatro tipos de platos. El plato llano, ideal para comidas principales, tiene un diámetro de 27 centímetros y un precio de 6,99 euros. El plato hondo, perfecto para sopas o ensaladas, tiene un tamaño de 23 centímetros y un precio similar. Para quienes disfrutan del postre, el plato más pequeño, de 21,5 centímetros, cuesta tan solo 5,99 euros. Finalmente, el cuenco, con un tamaño de 15,5 centímetros, es ideal para desayunos o snacks por 6,99 euros. Lo que hace que esta vajilla no sólo sea bonita, sino también extremadamente funcional, es que es apta tanto para lavavajillas como para microondas.

La vajilla Lirios de Zara Home destaca por su diseño elegante y delicado, que evoca una estética del pasado que ha sabido adaptarse a las tendencias actuales. El motivo floral en tonos azulados sobre fondo blanco crema la convierte en una opción ideal tanto para cenas formales como para reuniones más casuales. Cada una de las piezas está diseñada para brindar elegancia en la mesa, pero también una funcionalidad óptima, haciéndola apta para el uso diario. Si te has enamorado del estilo romántico y clásico que está tan de moda gracias a series como la de ‘Los Bridgerton’ de Netflix, esta vajilla es la elección perfecta para incorporar ese aire nostálgico a tu hogar.

Cuatro modelos para todas las ocasiones

Cada pieza de la colección Lirios está pensada para diferentes momentos de tu día a día. El plato llano, con su diámetro generoso de 27 centímetros, es ideal para platos principales. Su diseño espacioso permite que las comidas luzcan increíbles, añadiendo un toque de elegancia a tus preparaciones cotidianas. Por su parte, el plato hondo de 23 centímetros es perfecto para sopas, guisos o ensaladas. Su profundidad garantiza que los líquidos se mantengan en su lugar, mientras que su diseño permite que sigas disfrutando del estilo romántico de las flores azules que lo adornan.

El plato de postre, con sus 21,5 centímetros, es el toque final perfecto para una comida. Ya sea para servir un postre, una fruta o incluso pequeñas porciones de queso, este plato es ideal para esos momentos dulces. Finalmente, el cuenco de 15,5 centímetros es una opción versátil para desayunos, snacks o incluso para sopas y cremas. Su tamaño compacto lo hace perfecto para esas porciones individuales que disfrutas en cualquier momento del día.

Por último, más allá de su atractivo diseño, la vajilla Lirios es también una opción altamente práctica para el día a día. Todas las piezas son aptas para lavavajillas y microondas, lo que facilita su uso y mantenimiento. Ya no tendrás que preocuparte por lavar a mano estas preciosas piezas o por evitar utilizarlas en el microondas. Su resistencia y durabilidad hacen de esta vajilla una opción perfecta para el hogar moderno que busca combinar diseño, calidad y funcionalidad en una sola compra. Entonces, ¿cuánto vas a tardar en ir a por tu vajilla Lirios?.