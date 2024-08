Bebe Rexha sufre un incidente en un aeropuerto y lo denuncia: «Es un crimen de odio»

Bebe Rexha vuelve a ser noticia, pero, lamentablemente, no por un nuevo hito en su carrera profesional. La artista, de 34 años, ha sufrido un incidente en un aeropuerto de la ciudad alemana de Múnich. Una situación muy desagradable provocada por un trabajador de la aerolínea con la que iba a viajar.

Completamente indignada con la situación, la cantante ha acudido a sus redes sociales para contarle a su querido público lo vivido. De esta manera, a través de sus stories de Instagram, la intérprete de Say my name ha contado, entre lágrimas, que un guardia de seguridad no la habría dejado subir a su vuelo de Lufthansa debido a su ascendencia albanesa.

Como era de esperar, ver a Bebe Rexha en ese estado ha alarmado por completo a sus seguidores. Pero, lejos de quedar ahí, la artista ha continuado explicando lo que le sucedió. «He sido amenazada porque pensaba que el guardia de seguridad era albanés. Hablé con él en albanés preguntando dónde podía conseguir mi ticket y ahora me está vetando del vuelo», ha revelado.

De esta manera, la artista ha señalado que «creo esto es un crimen de odio por ser albanesa». Además, ha explicado que el trato recibido por el miembro de seguridad fue nefasto en todo momento. «No me dejaba saber su nombre. Ha continuado abusándome mentalmente para hacerme sentir que él tenía más poder del que tenía», afirma.

Asimismo, y muy molesta con la situación, ha señalado que «ninguna de las mujeres de Lufthansa» intervinieron en su ayuda. Sus declaraciones no han pasado desapercibidas y se han difundido rápidamente por las redes sociales. De hecho, la propia compañía ha visto los vídeos de la cantante y, al parecer, han intentado ponerse en contacto con ella.

Sin embargo, lo sucedido ha agotado por completo la paciencia de Bebe Rexha. Por ello, ha dejado claro que no piensa conformarse con unas simples disculpas. «Nunca me he sentido tan agotada emocionalmente. Lufthansa me ha enviado un mensaje directo, pero les pido que hagan una investigación completa para averiguar quién es este hombre que estaba abusando de su poder. Un ‘lo siento’ no será suficiente esta vez», manifestó.

Recordemos que no es la primera vez que la cantante ha tenido que soportar un trato ofensivo hacia su persona. Hace unas semanas, Bebe Rexha acudió a sus redes sociales para sincerarse sobre su experiencia personal en la industria musical y manifestar que se ha sentido «menospreciada». Al parecer, ni el haber logrado hits como In the Name of Love le ha ayudado a ser respetada.