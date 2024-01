Terminan las navidades y en First Dates ya han vuelto a la carga para seguir presentando a los solteros de nuestro país. El popular programa de Cuatro se ha convertido en una de las apuestas favoritas de los espectadores durante los últimos años, y las cifras lo demuestran.

Recientemente, el público ha podido ser testigo de citas tan peculiares como la protagonizada por Nazaret, de 25 años, y Juanfran, de 26 años. La pareja comenzó a conocerse un poco más, descubriendo que ambos venían de Málaga.

La sorprendente reacción de Nazaret al saber dónde vive su cita: “No puede ser, otro…” #FirstDates5E https://t.co/Q1OYIQNcET — First Dates (@firstdates_tv) January 5, 2024

Sin embargo, la soltera no pudo evitar su asombro al descubrir que Juanfran era de Alicante. «No puede ser, hombre, otro alicantino. Casi todos mis amigos con de Alicante y mi expareja es también de allí», expresó. «Por una parte es bueno, pero por otra no es que me guste mucho porque Alicante no me hizo mucha gracia», admitió.

Los comensales se fueron poniendo al día para conocer los puntos que tenían en común y los que no. De esta manera, el joven le explicó que se encuentra buscando trabajo y está en proceso de descubrir cuál es su verdadera vocación. «Necesito buscarme un oficio y luego buscar algo de vocación», dijo. «No puedo con la gente nini, no me gusta la gente que no hace cosas», afirmó Nazaret.

En temas del amor, Juanfran le explicó a su cita que no lo ha pasado muy bien. «Soy muy tímido. No me dejo conocer porque veo que sufro demasiado y luego me encierro en mi habitación. No me gusta buscar el amor y cuando va a apareciendo lo evito», confesó.

Ante ello, Nazaret fue clara. «¿Para qué ha venido aquí si quiere evitar el amor?», señaló. Al final de la velada, en la decisión final de First Dates, ambos estuvieron de acuerdo en no seguir conociéndose en un segundo encuentro.