‘Cuéntame cómo pasó’: ¿Qué podemos esperar del primer episodio de la temporada 20?

Vuelve 'Cuéntame Cómo Pasó' con su vigésima temporada.

Ya lo han anunciado: el próximo jueves 21 de marzo la temporada 20 de ‘Cuéntame Cómo Pasó’ dará el pistoletazo de salida, y nunca mejor dicho, porque el tráiler que nos anunciaba la boda de Toni y Deborah remataba con el disparo de una pistola de origen y causas desconocidas. Con esta especie de invitación formal de boda, los Alcántara nos invitan a la ceremonia.

🔴 ESTRENO || Cuéntame cómo pasó vuelve el próximo jueves 21 de Marzo a @La1_tve de @rtve. Los jueves vuelven a ser de Cuéntame 🔥 pic.twitter.com/26wIccwvaI — Cuéntame cómo pasó (@cuentametve) 13 de marzo de 2019

Además, sabemos que la nueva cabecera estará versionada por la veterana Ana Torroja, que por la época en la que comienza la nueva temporada de ‘Cuéntame Cómo Pasó’ cantaba en el grupo ‘Mecano’ hits revolucionarios como ‘Mujer contra mujer’. Escucha la nueva sintonía de ‘Cuéntame Cómo Pasó aquí (el vídeo contiene SPOILERS de la nueva temporada):

El nuevo episodio que hará regresar la ficción el próximo jueves 21 de marzo, retomando el duelo histórico entre ‘Cuéntame’ y ‘Gran Hermano’, estará ambientado aún en 1988, con la gran boda judía entre Toni y Deborah en Londres, y terminará un año después, con la imagen de María, ahora interpretada por Carmen Climent, votando por primera vez en las elecciones. El título revelado del episodio, ‘El año de la Serpiente’, tiene sentido: 1989 fue Año de Serpiente según el horóscopo chino. Esta referencia bien puede ser por una trama o un significado oculto, de esos que tanto les gustan a los realizadores de la serie, relacionado con la tradición china (recordemos que María tenía una amiga china…). Sin embargo, sabemos que la temporada avanzará muy rápido, de forma que podremos ver también cómo los Alcántara se adentran de lleno en los años 90 en el transcurso de la temporada.

La transición entre la actriz que ya no interpretará más a María Alcántara, Paula Gallego, y la nueva actriz, Carmen Climent, se realizará de la siguiente forma: en la boda de Toni y Deborah aún será Paula Gallego la que interprete el papel, y no será hasta cuando sople las velas de la tarta, recibiendo su esperada mayoría de edad, que Carmen Climent la sucederá. Entonces, en las elecciones ya podremos ver a Carmen Climent siendo la nueva María Alcántara. Según palabras del propio guionista de la serie, Joaquín Oristrell, se tomó esta decisión porque “la edad del personaje no se corresponde con la de la actriz. Con Ricardo pasaba igual. En la serie, Carlitos tiene 27 y, en la realidad, 23. Con esa edad no pasa nada, pero lo que sí es grave es que una niña de 14 haga tramas de una de 18”.

El primer capítulo de la temporada, como ya sabemos, girará en torno a la gran boda judía de Toni y Deborah en Londres, lo que nos ha extrañado mucho pues… Deborah, en la anterior temporada, le había dejado bien claro a Toni que no tenía demasiado interés en casarse. Algo ha cambiado en la relación de estos dos… El caso es que esta boda, por muy animada que parezca en el tráiler, termina en tragedia según este mismo nos revela, pues los Alcántara siempre están envueltos en dramas de una forma u otra. La tragedia se adivina por un disparo de pistola que suena al final del tráiler, con las consecuentes caras de horror de los actores. Aquí puedes verlo:

Nosotros hemos hecho nuestras propias conclusiones: quizás ese disparo se deba a un ataque antisemita a la poderosa familia de Deborah, pues recordemos que es judía. Además, el vídeo que se destapó en el que podíamos ver a Antonio y Mercedes en un hospital recreado en el Instituto RTVE (que ya os lo contamos en una noticia anterior) nos da pistas sobre los resultados de este fatídico suceso. ¿Quién saldrá herido? ¿Le tocará de nuevo a otro Alcántara? Por otra promo, podemos comprobar que en el resto de episodios de la temporada Deborah y Toni intentarán ser padres.

En cuanto a la despedida de Carlos y Karina: ya nos dio muchísima pena que se fueran de la serie los actores, Ricardo Gómez y Elena Rivera, pero Carlos Hipólito, el que pone la voz en off a los episodios, ha revelado que él seguirá en el transcurso de la temporada, y esperemos que hasta el final de la serie. “Voy a estar toda la temporada 20 de ‘Cuéntame’”, dijo el propio Carlos Hipólito. Sin embargo, lo hará con pequeñas excepciones, como él mismo revela… el episodio que se emitirá el próximo jueves 21 jugará con un truco especial: harán creer a los espectadores que la voz en off se fue con la salida de Carlos, volviendo al final del episodio esta familiar, ya mítica de la televisión española, voz de Carlos Hipólito (Carlos Alcántara adulto) a la que todos tenemos demasiado cariño. “En el primer capítulo parecerá que no estoy, pero luego aparezco”, aclaró el actor.

“Afortunadamente no me he quedado sin trabajo, hubiese matado a Ricardo Gómez”, remata con una gracia Carlos Hipólito. Además, Herminia (María Galiana) será narradora real de un episodio en la temporada 20, lo que nos anuncia un verdadero capitulazo lleno de emotividad y pasado. Finalmente, Carlos Hipólito revela: “Al no vivirlo en primera persona, las narraciones serán más objetivas (…) pero Carlos tendrá un punto de vista muy cálido sobre los recuerdos de su familia, más o menos en la misma línea”, haciendo referencia al modo en que se narrará la historia a partir de ahora. Sabemos que los actores mandarán cartas a Carlos contándole todo lo que les ocurre, lo que sienten y lo que piensan, pero no conocemos si será en el primer episodio de la venidera temporada, o ya más adelante (sería lógico que nos lo mostraran al principio, ¿no?).

Problemas de Antonio y Mercedes: Finalmente, no se nos puede escapar esta trama con la que los patriarcas nos van a hacer testigos una vez más de su capacidad de interpretación. Esta vez, la Expo 92 enfrentará de nuevo a los dos personajes, al tener maneras de hacer las cosas muy distintas. Como podemos apreciar en esta foto, ambos estarán en los molinos que, adivinamos, serán los de Consuegra (ya que se ha revelado que estuvieron en Castilla-La Mancha) con caras de muy pocos amigos.

En cualquier caso, aunque de muchos de estos datos tenemos pruebas, otros son conjeturas… solo podréis estar seguros de la veracidad de lo que os muestren vuestros propios ojos este jueves 21, en vuestra cita con ‘Cuéntame Cómo Pasó en La 1, de TVE.