Cristina Pedroche desvela cómo es su vestido y cómo llega a la Puerta del Sol

Quedan poco más de dos semanas para que Cristina Pedroche se convierta de nuevo en el centro de atención de toda España gracias a su vestido de las Campanadas de Antena 3. La presentadora ha querido explicar a los espectadores cómo se prepara el discurso más importe del año y cómo llega su vestido hasta la Puerta del Sol.

Han sido sus compañeros de Zapeando los que no han podido evitar continuar con las preguntas para intentar saber más secretos, aunque la vallecana ha sabido salir del interrogatorio airosa. Solo ha desvelado que se trata de una creación de «una diseñadora» y que ha «dejado pistas en Instagram».

Otro de los puntos importantes de una noche así es saber cómo llega su vestido hasta el lugar en el que presenta las Campanadas sin que nadie pueda verlo. Hay que recordar que se trata de una de las zonas con más gente de Madrid, por lo que es imposible pasar desapercibido.

Sobre eso, Pedroche ha explicado que Josie -su diseñador de cabecera y compañeros desde hace años de programa- es el encargado de llevarlo con «100 personas de seguridad alrededor» para evitar cualquier problemas.

Nuevas pistas sobre cómo será el vestido de Cristina Pedroche

A menos de 20 días de la fecha señalada la intriga es máxima, pero ella ofrece detalles con cuentagotas como todos los años. «Es un color que no me he puesto nunca, el vestido está ya terminado, me lo he probado y mi hija lo ha visto y le llama mucho la atención». Por último, deja caer que llevará «colorinchi o brillos…».

¿Cuándo escribe su famosos discurso?

Aunque el gran protagonista es el vestido, la presentadora quiere lanzar un mensaje para todos los espectadores que se completa con unas palabras cargadas de sentido. Preguntada por lo que dirá este año, tampoco ha dado demasiadas pistas, ya que todavía no lo tiene pensado «y está esbozado nada más».

No será hasta el día 25 de diciembre cuando se siente a escribirlo y a pensar en detalles que dirá ante las cámaras de Antena 3 por décimo año consecutivo en la última noche del año. Le gusta escribirlo ese día «porque es un día emotivo».

No podría hacerlo con calma hasta ese día debido a que en estos días se encuentra completamente ocupada con sus trabajo en Zapeando y en grabar diferentes acciones y promociones de las Campanadas. Además de ocuparse de los últimos detalles de su vestido junto al equipo de vestuario.