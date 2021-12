Cristina Pedroche ha dado un golpe sobre la mesa. La presentadora lleva años escuchando críticas por los vestidos que elige para dar las Campanadas en Antena 3. Por ello, a pesar de haberse convertido en uno de los rostros imprescindibles de esta noche tan especial, ha querido responder a las críticas.

Este martes el programa ‘Zapeando’ emitió un vídeo promocional de las Campanadas, en el que Cristina Pedroche pone arranque a la noche más mágica del año. Y lo ha hecho completamente desnuda paseando por las calles de Madrid.

Durante el programa, la colaboradora de ‘Zapeando’ ha querido explicar el motivo por el que decidieron hacer este tipo de vídeo. De esta forma, responde a las críticas que recibe año tras año. Unas críticas que lejos de hundirla, le han hecho mucho más fuerte.

El mensaje de Cristina Pedroche de su vídeo desnuda en pleno Madrid: «No tengo vergüenza, estoy orgullosa de mi cuerpo» https://t.co/eJuOOSW8ho — zapeando (@zapeandola6) December 21, 2021

“La intención era un poco el agobio de las críticas, el agobio del año tras año… me sigo reponiendo, viendo mi camino y yo sé lo que tengo que hacer”, explicaba la colaboradora de ‘Zapeando’ a sus compañeros del programa de La Sexta.

En este vídeo, de apenas unos segundos, un taxi deja a Cristina Pedroche en la puerta del hotel Four Seassons de Madrid. En ese momento, comienza a caminar hacia la famosa Puerta del Sol, quitándose el abrigo que llevaba puesto, así como también del vestido que luce. La colaboradora se queda sin ropa, mientras que aparece un letrero en el que se puede leer “quedan 10 días”. “Si es que no tengo vergüenza ninguna. Si es que no pasa nada”, explicaba la colaboradora, dejando claro que está muy orgullosa de su cuerpo.