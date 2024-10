Cristian Suescun habla, por fin, de su posible relación con la abogada de Edwin Arrieta

La familia Suescun Galdeano no ha parado de ser noticia durante los últimos meses debido a los problemas y desencuentros que viven desde el pasado verano. La expulsión de Maite Galdeano de la casa familiar puso a todos en el foco, pero Cristian Suescun también lo está por sus relaciones sentimentales después de que Kiko Hernández dijese que le había visto muy cariñoso con una mujer que no es Dakota Tárraga, su novia oficial. El colaborador de Ni que fuéramos shhh explicó en directo que vio al navarro con una de las abogadas de la familia de Edwin Arrieta que ha ejercido como portavoz durante todo este año y que ha sido parte importante del juicio de Daniel Sancho en Tailandia. Esta posible pareja llama mucho la atención porque no hay, que se sepa hasta ahora, ningún vínculo entre ellos.

Happy FM preguntó hace días al propio Cristian sobre este tema sin obtener respuesta, pero sí que ha querido hablar con Javier de Hoyos, conocido por su trabajo en el programa de Canal Quickie y Ten TV. El periodista lo ha contado en su cuenta de Instagram después de que Sofía Suescun publicase este pasado fin de semana una foto que no hacía más que seguir dando que hablar. En ella aparecía la ganadora de Supervivientes junto a Kiko Jiménez (su novio), Cristian Suescun y Beatriz Uriarte en el ascensor de un conocido centro comercial de Madrid. En este plan de ‘parejas’ no hay ni rastro de Dakota, la que hasta ahora sigue asegurando ser pareja del navarro, algo que sigue haciendo para promocionar sus vídeos eróticos en la red social Onlyfans.

Hernández aseguraba que en aquella obra de teatro presentó a Beatriz como su novia, algo que a todos sorprende y por lo que la abogada prefiere guardar silencio. Cristian, que también ha estado callado durante días, ahora sí ha querido aclarar que Uriarte es «solo una amiga», algo que ha confesado a Javier de Hoyos, aunque sin dar más detalles.

¿Cristian Suescun y Dakota Tárraga siguen siendo pareja?

El hijo de Maite Galdeano ha vendido durante todo el verano una relación con la ex participante de Hermano mayor y de Supervivientes, pero estas fotos hacen pensar que todo podría ser un montaje para vender sus vídeos eróticos. Pese a que el propio Cristian ha estado intentando eliminar las noticias de medios de comunicación sobre su trabajo en el mundo erótico para así poder comenzar una nueva carrera en el mundo de las criptomonedas-, no ha abandonado ese mundo.

Dakota, por su parte, sigue promocionando y vendiendo vídeos de ambos manteniendo relaciones sexuales. Un reclamo que sigue utilizando hasta el día de hoy y sin mencionar nada de esta posible infidelidad.

Estos rumores llegan solo días después de que se haya comenzado a hablar de un posible embarazo de Sofía Suescun. Era María Patiño la que se lanzaba a contarlo avisando de que no la había contrastado, algo completamente incomprensible. Kiko Jiménez se ha apresurado a negarlo todo este pasado fin de semana en el plató de Fiesta, programa en el que colabora.