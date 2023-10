Todo cambia en ‘El Conquistador’: «Has exterminado a tu equipo»

El Conquistador continúa dejando concursantes por el camino con una nueva eliminación que ha provocado que todo cambie en el programa a partir de esta semana. Julian Iantzi comunicaba que uno de los equipos desaparecía de forma inmediata tras la prueba de eliminación.

El sexto programa del reality de aventuras comenzó de la peor manera para el equipo Atabey, formado solo por mujeres, que veía como perdían en el juego de inmunidad, provocando que los ánimos estuviesen por los suelos. La prueba, que consitía en crear una torre con naipes gigantes, se les atragantó tanto que les hizo perder el poco ánimo que tenían.

Yocahu´s ganadores del juego de los Naipes. Felicidades. También dar la enhorabuena a Finito y Keroseno. Nada fácil hacer este juego en pareja. #ElConquistador6 pic.twitter.com/WUsCm9IDmi — El Conquistador (@elconquis_rtve) October 9, 2023

Por si no tuvieran suficiente, los presentadores del programa sacaron toda la dureza posible y no mostraron piedad con ellas, echándoles en cara el poco interés que habían mostrado para ganar. Los ganadores fueron el equipo Yocahu, que pudieron disfrutar del mejor campamento posible, mientras que las verdes comenzaban en ese momento su propio calvario.

La eliminación se la jugaron entre Mireia y Joana, de las Atabey; contra Andea, de los Corocote. Pero en este caso el premio no era solo salvarse de la eliminación, ya que las verdes podían se jugaban su existencia como equipo, ya que una baja más las obligaría a repartir a sus componentes entre los dos equipos restantes.

El Conquistador preparó una de las pruebas más físicas de la edición obligándolas a subir por una palmera a recoger agua de cocos, algo que se convirtió en una misión casi imposible. En vista de lo complicado que resultaba, la dirección cambió las reglas: «La primera de vosotras que consiga un coco gana el desafío».

Con estas nuevas reglas Joana consiguió el objetivo, pero en una decisión inesperada las otras dos concursantes fueron expulsadas después de no haber conseguido ninguna de las dos llegar a lo más alto del árbol. De esta manera, Mireia y Andrea fueron expulsadas de forma definitiva.

Pese al esfuerzo de Joana por seguir en el programa, las cosas no salieron como esperaba y la expulsión de Mireia ha provocado que el equipo Atabey desaparezca de El conquistador. «No has ganado, no has quedado ni tan siquiera en segunda posición y con eso has exterminado a tu equipo», le dijo Iantzi a la concursante antes de despedirse.

«Las Atabey hoy desaparecen», sentenciaba Raquel Sánchez Silva para hacer oficial la decisión. Joana Pastrana no ha conseguido mantener a su equipo en el programa, por lo que su misión como capitana terminó, pero antes de abandonar tendrá una última decisión que tomar.

«Será tu última misión en esta aventura. Para ti, también termina aquí», le confirmaron antes de anunciar que debía ser ella que repartiese a las componentes de su ya extinto equipo en el resto de grupos. Además, como castigo por su poca implicación, la capitana tendrá que elegir a la próxima eliminada, una decisión que se verá en el capítulo de la próxima semana.