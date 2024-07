No es ningún secreto que los Mozos de Arousa se han convertido en protagonistas de las tardes de Telecinco. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no dudan en acompañarles, de lunes a viernes, en su andadura en el programa Reacción en cadena presentado por Ion Aramendi.

El pasado lunes 22 de julio, en la nueva entrega del concurso que se emite en Telecinco, pudimos ser testigos de un momento verdaderamente emotivo. Los Mozos de Arousa tuvieron que enfrentarse a un nuevo equipo, que tenían por título ‘Los Tres del Cole’ y estaba integrado por Violeta, Jona y Nuria.

Esta última sorprendió al mostrar a los espectadores de Reacción en cadena su barriguita de embarazada. Acto seguido, no tardó en confirmar que estaba esperando un niño, así como la decisión que había tomado y que tenía una estrecha relación con uno de los miembros de los Mozos de Arousa.

Todo comenzó cuando la concursante hizo el siguiente comentario: «¡He venido muy bien acompañada!», exclamó, mientras se acariciaba la tripa. Ion Aramendi se mostró muy emocionado: «Nuria, felicidades. ¿Es el primero?», preguntó a lo que ella respondió que, en efecto, estaba esperando su primer hijo.

Fue entonces cuando la integrante del grupo que competiría contra los Mozos de Arousa hizo una confesión que sorprendió a todos y cada uno de los espectadores de Reacción en cadena: «Se va a llamar Bruno, por supuesto», confirmó, mientras señalaba al equipo contrario. Como era de esperar, Bruno Vila no pudo evitar sentir una profunda emoción.

Ion Aramendi, muy respetuoso, preguntó a la concursante si le molestaba que le tocasen la tripa y ella reconoció que era algo que le encantaba. Es por eso que instó al joven a que se acercase a su contrincante para que pudiera hacerlo. El miembro de los Mozos de Arousa se mostró verdaderamente sorprendido: «¡Qué emocionante!», exclamó el gallego.

Una vez cerca de Nuria y de ese bebé que se iba a llamar como él, Bruno quiso saber de cuántos meses estaba. La joven le respondió que de unos seis meses y medio. Sin dejar a un lado esa emoción por lo que estaba viviendo en esos momentos, le deseó lo mejor: «Que te vaya todo muy bien. Muchísima suerte», aseguró el miembro de los Mozos de Arousa.

Ion Aramendi no tardó en hacer un contundente comentario tras esta preciosa escena que había tenido lugar en Reacción en cadena: «¡Un Bruno más en la vida, Dios mío, la que nos espera!». Acto seguido, comenzaron a jugar y, una vez más, los Mozos de Arousa llegaron a la Última Cadena, donde volvieron a demostrar la inteligencia y el ingenio que tanto les caracteriza.