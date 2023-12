«Cojo la puerta y me voy»: un soltero de ‘First Dates’ amenaza con abandonar el programa

Liderar el prime time de una cadena televisiva durante años, no es una labor que todos los proyectos puedan ejecutar. Si embargo, First Dates ha logrado demostrar que no es un programa cualquiera. Carlos Sobera y su equipo continúan ayudando a los solteros de nuestro país a encontrar el amor, una situación que vivieron en primera persona Mari Carmen y Pablo.

La soltera valenciana de 70 años se presentaba en el programa de Cuatro señalando que sus grandes pilares son bailar, caminar y la limpieza. Tras 29 años divorciada, busca a alguien con quien salir. Su cita fue Pablo, un alicantino de 80 años que aseguraba «gustarle el cachondeo sano».

El primer encuentro entre ambos no fue el esperado, pues ambos tuvieron reacciones similares. «No es de mi estilo. Un polo y un vaquero y unos zapatos de colorines no es adecuado para venir. Según dónde vas, tienes que ir», dijo la comensal al ver la vestimenta de Pablo.

El primer punto de disputa llegó antes de pasar a la mesa. «Caballero, ¿usted de dónde viene?», le preguntó Mari Carmen. Una forma de dirigirse a él demasiado formal y que el comensal no estaba dispuesto a tolerar. «Como me llames de usted…cojo la puerta y me voy. Soy un chaval», le respondió.

Poco a poco, la pareja se fue conociendo y descubriendo los puntos que tenían en común y los que no. «Físicamente no me va nada. No tiene curvas. No tiene cuerpo de mujer», destacaba el soltero sobre su cita. Asimismo, cuando descubrió la edad de su acompañante, no dudó en mentirle diciendo que aparentaba ser más joven.

«Por ser una caballero porque aparenta más edad», dijo. «No me imaginaba que fuera tan mayor», agregó. La cita transcurría y la química entre ambos comensales era evidente que no estaba surgiendo. Aún así, apostaron por pasar a la pista de baile y demostrar sus pasos más desconocidos.

«Pedí una mujer que le gustara el baile y que supiera. A ella le gusta, pero no sabe. Baila como si tuviera los pies atados», destacó Pablo. Al final de la noche, y como era de esperar, la pareja coincidió en la decisión final de First Dates que no estaban destinados a estar juntos.