Chanel deslumbró en la alfombra turquesa de ‘Eurovisión 2022’. Entre gritos de «ganadora», la represente española del festival pisó con fuerza la alfombra, luciendo un vestido rojo diseñado a medida para ella, que se une a los impresionantes looks que la artista ha lucido desde que llegó a Turín.

‘Eurovisión 20220’ suena a ‘Chanelazo’. La artista española prometió tras ganar el ‘Eurovisión 2022’ «dar el show en Turín» y está cumpliendo su promesa. No solo ha brillado como nunca durante los dos ensayos realizados en en el escenario del PalaOlímpico de Turín, sino que también deslumbró a todos los presentes durante la alfombra de la ‘Opening Ceremony’ del festival.

Para el evento, Chanel escogió un look diseñado por Raúl Amor, responsable de vestuario de la Delegación Española y de la marca ‘It Spain’. El look consistía en un corsé rojo con lunares en negros, escote recto y minifalda negra asimétrica, que se completaba con una espectacular cola de tul roja, de estilo flamenco, con la que la artista se llevó todas las miradas.

Los looks de los cinco bailarines de la artista, a los que ella denomina cariñosamente ‘my team’ tampoco se quedaron atrás. Todos ellos también lucieron unos espectaculares diseños de Raúl Amor, hechos a medida para la ocasión.

En una alfombra marcada por la sobriedad y el color negro, los cinco bailarines lucieron unos trajes blancos, cada uno de ellos llevado a su estilo, con los que brillaron junto a Chanel durante su paso por la alfombra turquesa de la ‘Opening Ceremony’.

«Esta es mi primera canción y es una experiencia muy loca y bonita para empezar. Tengo a mi equipo conmigo y vivirlo con ellos es un sueño», declaraba Chanel, en su encuentro con los presentadores, quienes se deshicieron en halagos hacia su look.

La artista también valoró el ‘Chanelazo’ que había generado a todos los niveles su actuación durante el segundo ensayo para la gran final. «Fue muy fuerte. Estábamos muy concentrados y cuando salimos empezaron los mensajes y fue: ‘¿es real?’. Me iba a echar una siesta y no me la eché», declaraba entre risas.