‘El Hormiguero’ arrancó la semana con la visita de Chanel. Dos días antes de viajar a Turín, la representante de España en ‘Eurovisión 2022’ acudió al programa de Antena 3 para hablar sobre su participación en el festival, cuya final tendrá lugar el próximo 14 de mayo en la ciudad italiana.

Durante la entrevista, Pablo Motos preguntó a la artista sobre la polémica del ‘Benidorm Fest’, donde a pesar de salir victoriosa, Chanel lo recuerda como un momento agridulce, debido a todas las críticas que recibió a través de las redes sociales.

A pesar de mostrarse muy fuerte y positiva, y de asegurar que nadie le amargó la victoria, la artista no escondió que durante los días siguientes al ‘Benidorm Fest’ leyó críticas en las redes sociales tan duras hacía ella, que decidió abandonar Twitter.

“No me gusta decir que me amargaron, pero fue un aprendizaje”. Hablamos con @ChanelTerrero sobre la polémica del ‘Benidorm Fest’ tras proclamarse ganadora #ChanelEH pic.twitter.com/5nHkhIzOmf — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 2, 2022

«Soy una mujer muy positiva y no me gusta decir que me amargaron el premio porque no es verdad, pero sí fue una sensación agridulce», explicó Chanel. «Cuando estás encima de un escenario estás siendo juzgada siempre. Cada uno tiene una opinión, pero cuando se pasa la línea y hay un ataque verbal y amenazas…», añadió la artista.

En cuanto a las amenazas que sufrió, la artista explicó que llegó a leer mensajes tan duros como: «voy a ir a Turín con una metralleta’». «Me quité la aplicación de Twitter porque por mi salud mental no quería seguir viendo este tipo de cosas. Si hubieran sido críticas por lo que hice en el escenario lo cojo y aprendo, pero eran simplemente ataques racistas y cosas así», expresó.

No obstante, el tiempo le ha dado la razón. A día de hoy Chanel se ha ganado a los eurofans, con su talento, trabajo y las ganas que le está poniendo a su candidatura en ‘Eurovisión 2022’, donde parte como una de las favoritas para ganar el festival. Quien sabe si este año, por fin, España se llevará la victoria a casa.