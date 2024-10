Ceciarmy confiesa en ‘El Hormiguero’ la millonaria oferta que recibió por mostrar su rostro

Por el plató de El Hormiguero han pasado en sus 19 temporadas personajes de todo tipo, pero no se recuerda que un encapuchado se sentase con Pablo Motos para hablar de su vida y no desvelar en ningún momento su identidad. El influencer Ceciarmy ha sido el primero en acudir al programa y no mostrar su cara ante los espectadores, algo que pocas veces pasa en televisión. Su pasamontañas es su seña de identidad y la que le ayuda a pasar desapercibo en su día a día pese a que acumula millones de seguidores en las redes sociales gracias a sus vídeos y a sus acciones solidarias en las que consigue involucrar a famosos. Pese a que ha recibido ofertas millonarias por mostrar su cara, hubo una en especial que le ofrecía una enorme cantidad de dinero hacerlo, pero decidió rechazarla pese a que la gran mayoría de espectadores ni hubiera podido hacerlo. En los últimos años se ha dado a conocer por ayudar en causas benéficas y a personas con problemas, teniendo en muchas ocasiones la ayuda de amigos como Omar Montes, Frank Cuesta y otros influencers de nuestro país, además de ser capaz de organizar eventos multitudinarios a los que acuden miles de jóvenes -y no tan jóvenes- a su llamada.

Este ídolo de internet ha conseguido repercusión gracias a su buen corazón y a esconder su identidad, por ese motivo el presentador del programa le ha querido presentar como «el Banksy de lo creadores», una etiqueta que le va perfecta en su caso. Pero nada más sentarse en la mesa el valenciano ha querido ir al grano sobre lo que a la mayoría interesa, y es saber quién se esconde detrás de Ceciarmy. «¿Alguna vez te han ofrecido dinero para verte la cara?», le ha preguntado sin rodeos, algo a lo que su invitado ha contestado con su habitual humor: «¡Empiezas fuerte con el salseo de primeras!».

Pero para nada ha evitado contestar, ya que el creador de contenido ha explicado que sí que ha pasado y ha dado detalles de la última y gran oferta que ha recibido. «Hace poco una plataforma de streaming, por cuatro capítulos, que el último estaba dedicado a mi vida personal, a mi gente y quitándome la máscara…».

Según ha contado ante las cámaras, esta plataforma de la que no ha querido desvelar su nombre, le ofrecieron una «buena cantidad», pero finalmente decidió rechazarla. Como era de esperar, se le preguntó por cuánto dinero, a lo que ha contestado que la oferta era de 1.200.000 euros, algo que ha levantado los gritos de todos los presentes en el plató.

Hasta Motos y las Hormigas, habituados a hablar con grandes estrellas de Hollywood, se han llevado las manos a la cabeza porque pensaban en una cantidad más pequeña. Barrancas incluso ha ofrecido desvelar la identidad de las personas que se esconden bajo las hormigas si le dan un millón euros, aunque por todos es sabido que los marionetistas son desde hace años Juan Ibáñez y Damián Mollá, colaboradores del programa desde su inicio y que ya trabajando con Moto en su etapa en la radio.

Pese a todo, no se arrepiente de haber renunciado a este dineral: «Para mí, iba delante la privacidad. Tener una vida tranquila fuera de tu personaje. Que la gente no esté ahí dándote por culo. No se puede comprar». También ha contado que incluso le han llegado a pedir dinero para no desvelar su identidad, desvelando que un vecino le llegó a pedir 5.000 euros por no desvelar dónde vivía. Una amenaza a la que no llegó ni a responder.